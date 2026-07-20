Zemřel jeden z nejslavnějších Angličanů. Dvakrát získal Zlatý míč

Někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan zemřel. S odvoláním na jeho rodinu o tom informovala britská média.
Pětasedmdesátiletý dvojnásobný držitel Zlatého míče bojoval s rakovinou v pokročilém stadiu, o své nemoci otevřeně promluvil letos v lednu.
Keegan byl hvězdným ofenzivním záložníkem či útočníkem. S Liverpoolem vyhrál Pohár mistrů evropských zemí (nyní Liga mistrů), třikrát anglickou ligu a dvakrát Pohár UEFA.
V roce 1977 přestoupil do Hamburku, jemuž pomohl vyhrát bundesligu. V letech 1978 a 1979 získal Zlatý míč, tehdy udělovaný nejlepšímu fotbalistovi Evropy.
V 80. letech hrál Keegan za Southampton a Newcastle, který poté také dvakrát trénoval.
Vedl rovněž anglickou reprezentaci, v níž předtím odehrál 63 zápasů a vstřelil 21 gólů.
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