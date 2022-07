Zelený po blamáži: Stojí to za prd, nejradši bych byl vulgární. Musíme se oklepat

Pro fotbalistu Sparty Jaroslava Zeleného bylo těžké přijmout porážku 1:2 na hřišti Vikingu Stavanger v odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy, která Pražanům v součtu s úvodní bezbrankovou remízou zavřela cestu do skupiny. Podle reprezentačního obránce a autora vedoucího gólu se Letenští musí z velkého zklamání oklepat.

Zelený ve 42. minutě ve Stavangeru otevřel skóre hlavou, ale ještě před pauzou srovnal Viljar Vevatne. Ve druhé minutě nastavení pak kapitán Dávid Hancko špatnou zpětnou přihrávkou daroval domácím míč a střídající Mai Traoré střelou do prázdné branky rozhodl o postupu Vikingu.

"Nejradši bych byl vulgární. Stojí to za prd. Všichni jsme měli cíl postoupit. To se nám bohužel nepodařilo. Ještě po takové chybě. Když už to muselo přijít, tak třeba alespoň v prodloužení," citoval Zeleného klubový web.

"I když jsme ve druhé půli měli velké šance, tak si myslím, že jsme byli pasivnější. Nehráli jsme tak jako v první půli. Naopak Viking oproti první půli měl nebezpečné věci, ze kterých třeba mohl padnout gól i dřív. Samozřejmě jsme všichni zklamaní," doplnila devětadvacetiletá letní posila z Jablonce.

Sparťané podle něj ve druhém dějství přestali centrovat a byli nepřesní. "I když já jsem tam měl nějaké centry, ale ty byly úplně k ničemu. Dával jsem to za kluky nebo jsem našel prvního hráče. Už nám to tolik nevycházelo. Myslím si, že Viking také trochu zalezl, možná o něco víc než v první půli. I když i v první půli jsme se tam těžko dostávali. Byli hodně nízko. To si převzali z prvního zápasu," řekl Zelený.

Domnívá se, že Letenské ochromilo i to, že norské mužstvo vyrovnalo hned tři minuty po jeho brance. "To vždycky tým, který inkasuje, opaří. Dáte ve 42. minutě gól a pak už je potřeba si to pohlídat. Když dostanete takový gól, tak euforie z toho vašeho okamžitě opadne. Ještě, když to padne v takový čas. Není to ale příjemné nikdy," uvedl bývalý obránce Slavie, Hradce Králové nebo Karviné.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho už v neděli na úvod ligové sezony přivítají Liberec. "Máme za sebou dva zápasy. Nebude další pauza před ligou. Musíme se z toho oklepat. Musíme si ukázat nějaké věci. Liberec bude asi trochu jiný soupeř než Stavanger. Věřím, že nás to nakopne. Vrhneme se jen do české ligy a bude to daleko lepší než teď," dodal Zelený.