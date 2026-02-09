Ze Sparty nemám dobrý pocit, říká Šenkeřík. Ze slávistů tryskal testosteron

"Sparta dvakrát vyhrála venku 3:0. Takové výsledky jsou přesvědčivé, ukazují, že Letenští jsou na jaře v pohodě. Jako slávista z ní nemám dobrý pocit, nebezpečně zezadu útočí. Bude to ještě zajímavé," říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Mistrovská Slavia na jaře poprvé vyhrála a bylo jasně patrné, jak jsou hráči hladoví.
Testosteron z nich jen tryskal, bylo vidět, jakou mají chuť, zcela přesvědčivě porazili Mladou Boleslav.
Sice se jí opět otevřely staré rány v podobě zranění - chybělo jí dost opor, nyní nedohráli Chorý a Bužek, zdravotní potíže naznačoval Provod - ale kádr má široký.
Od toho v něm další hráči jsou, aby v případě potřeby nahradili tahouny. Trenér Jindřich Trpišovský jasně prohlásil, že na to se vymlouvat nemohou.
Dva góly vstřelil Chorý a s jedenácti zásahy vede tabulku kanonýrů. Takového útočníka si přeje každý.
Dokládá to první gól: náběh ve sprintu před branku, Jurásek ho nádherným přesným centrem našel, takový kolos se nedá hlídat.
Mužstvo na něho spoléhá. Navíc toho nesmírně mnoho odpracuje. Vidíme ho i na stranách, pere se o každý balon.
Sparta dvakrát vyhrála venku 3:0. Takové výsledky jsou přesvědčivé, ukazují, že Letenští jsou na jaře v pohodě.
Jako slávista z ní nemám dobrý pocit, nebezpečně útočí zezadu. Bude to ještě zajímavé.
Pod všechny jarní góly se podepsali cizinci, mezi ně patří i slovenský záložník Lukáš Haraslín.
Naopak Slavia sází víc na české hráče, proti Boleslavi byl v základu jenom Sanyang z Gambie.
Že se čeští hráči prosazují v nejlepším klubu, je s vyhlídkou na baráž dobře především pro reprezentaci.
Ve Spartě už moc prostoru nedostává Kuchta, Zelený nebyl v základu minule proti Dukle.
Jablonec si doma neporadil se Slováckem, Plzeň zdolala Liberec. Prokazuje se tak, že pražské kluby bude pronásledovat hlavně Viktoria.
Ve srovnání s Jabloncem je na tom líp v herním projevu, ale především v síle kádru, s novým bohatým majitelem si může dovolit úplně jiné posily.
Nedělá nějaké harakiri, ale kádr vylepšuje. Jablonec naopak kolísá, nemá pohodu jako na začátku podzimu.
Baník konečně zabral a vyhrál, ale z nejhoršího v žádném případě venku není. Olomouc byla v utkání totiž lepší. Působila na mě živějším dojmem, byla bystřejší v přechodu do útoku, v kombinaci. Baník ovšem trestal.
Hodně mu pomáhá Jurečka, připsal si další asistenci, ovšem neproměnil dvě velké šance.
Už v prvním utkání na Slovácku také některé nevyužil. Přínosem určitě je, ale musí to víc potvrdit góly. Jak jsem řekl, Baník to bude mít na jaře ještě hodně složité.
Už na podzim jsem si povzdechl, že nad Bohemkou doma visí nějaké prokletí, které ji nepustí, aby dávala góly. Venku to trochu jde, v Ďolíčku je to pořád stejné, což se projevuje i na jaře.
Proti Pardubicím domácí nevyužili sedmdesátiminutovou přesilovku, což je už pořádná časová porce.
Na druhé straně musím pochválit Pardubice. Dát dva góly v oslabení, to zaslouží uznání. V mužstvu vládne pohoda, trenér Jan Trousil s asistentem Tomášem Poláchem nastavují příznivou atmosféru. Jsou na vlně, výhra na Bohemce je nakopne dál.
Dukla dvakrát prohrála 0:3, mám o ni obavu. Na podzim podávala sympatické výkony, třebaže k výsledku často nevedly, ale teď se mi zdá, že se jí bortí i hra.
Trenér David Holoubek si postěžoval na tristní chyby v obraně, chce na nich zapracovat a slibuje bojovat do posledního dechu. Ale to je přece samozřejmé…
Výhru Hradce zařídil dvěma zásahy Darida, smekám před ním. Druhý gól, kdy přehodil brankáře hostů, byl moc chytrý a pohotový. Jeho návrat do české ligy přinesl velké oživení a uvažuje se o jeho opětovném povolání do nároďáku.
Doufám, že nabídku přijme. V této formě by byl pro baráž hodně prospěšný.
Narodil se 19. prosince 1980
Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů
