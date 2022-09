Že Schick nedává tolik gólů? To se změní, zastal se českého útočníka kouč Leverkusenu

Deště z druhé poloviny srpna na jihu Moravy ovlivnily kvalitu hroznů u raných odrůd révy vinné, jejich cukernatost je nižší než obvykle. Kvalita hroznů v hlavní části sklizně, která zatím plošně nezačala, bude záviset na dalším vývoji počasí.

"Teď bychom potřebovali oteplení, slunečné dny, aby hrozny mohly harmonicky dozrávat. Nejhorším scénářem je, že bude pokračovat pokles teplot, přijde vytrvalý déšť a nebude svítit slunce," řekl prezident Svazu vinařů Martin Chlad. V takovém případě by vinaři museli uspíšit sklizeň, aby hrozny nezničila hniloba nebo plísně, ale hrozny by přitom neměly čas dozrát do optimálních hodnot.