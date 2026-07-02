Špatný De Bruyne na lavici, hvězdy se rafaly na trávníku. Přesto Belgie povstala k zázraku

Belgická média po obratu duelu prvního kola play off fotbalového MS se Senegalem z 0:2 na 3:2 střídají euforii s opatrností. Chválí charakter týmu, ale připomínají, že většinu zápasu vládl Senegal.
Po pětaosmdesáti minutách to vypadalo na další velké belgické zklamání. Senegal vedl 2:0, „Rudí ďáblové“ působili bezradně a jejich cesta světovým šampionátem se zdála být u konce.
O to větší euforie zavládla po závěrečném hvizdu, kdy Belgie po dvou gólech v závěru základní hrací doby a penaltě Youriho Tielemanse v 125. minutě otočila zápas na 3:2.
Belgický veřejnoprávní server Sporza označil duel za historický obrat a připomněl, že reprezentace znovu ukázala schopnost přežít i zdánlivě beznadějnou situaci. Mnohá média okamžitě vytáhla paralelu s osmifinále mistrovství světa 2018 proti Japonsku, kdy Belgičané rovněž otočili z 0:2 na 3:2.
Velkou pozornost vzbudila také ostrá hádka mezi kapitánem Tielemansem a Leandrem Trossardem během druhé hydratační pauzy.
Zatímco v jednu chvíli je museli spoluhráči od sebe odtrhávat, o několik minut později právě Trossard přihrál Tielemansovi na vyrovnávací gól.
„Jsme všichni vítězové. Hráči z lavičky znovu udělali rozdíl,“ citovala belgická média kapitána po utkání.
Trenér Rudi Garcia se konfliktu nezalekl. Naopak.
„Líbí se mi to. Znamená to, že máme živý tým. Oba strašně chtěli vyhrát,“ vysvětloval.
Celý obrat pak označil za belgickou „remontadu“, čímž odkázal na slavný comeback Barcelony proti Paris Saint-Germain v Lize mistrů.
„Fotbal jsou emoce a dnes večer jsme jich zažili opravdu hodně,“ prohlásil francouzský kouč.
Přes všechnu radost ale Belgičané neztrácejí soudnost. Komentáře opakovaně připomínají, že Senegal byl více než osmdesát minut lepším mužstvem a zasloužil si postoupit minimálně stejně jako Belgie.
Vítězství tak nepřinesl dominantní výkon, ale nezdolná vůle, zkušenosti Romelua Lukakua a schopnost týmu využít poslední šanci.
Právě proto se vedle oslav objevuje i varování. Pokud chtějí Belgičané pomýšlet na další postup, budou muset proti Spojeným státům podat výrazně přesvědčivější výkon.
Jak poznamenal jeden z komentářů, charakter může vyhrát jeden zápas, ale samotný na cestu za titulem stačit nebude.
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