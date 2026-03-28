Sport

Zdrcující zpráva otřásla českým fotbalem. Zemřela hráčka Boleslavi, bylo jí 16 let

Nadstavbová část ženské fotbalové ligy začala v sobotu minutou ticha za Nicol Valentovou. Jen těžkou pochopitelnou informaci o úmrtí teprve šestnáctileté talentované fotbalistky zveřejnil fotbalový klub z Mladé Boleslavi, jehož dres Valentová oblékala.

Nicol ValentováFoto: FK Mladá Boleslav
„Nicol byla součástí našeho týmu, naší kabiny, našeho příběhu. A takovou si ji budeme navždy pamatovat - s míčem u nohy, úsměvem na tváři a radostí ze hry. Jsou chvíle, kdy slova nestačí. Nikdy nezapomeneme,“ uvedl mladoboleslavský klub na svých webových stránkách.

Valentová nastupovala především v lize dorostenek, postupně se ale začala probíjet do áčka třetiligového týmu. Příčinou jejího úmrtí byly podle informací serveru Idnes.cz náhlé zdravotní komplikace.

Poslední rozloučení smutečním obřadem se koná ve středu 15. dubna v 17.00 hodin ve smuteční síni na Novém hřbitově v Mladé Boleslavi.

Mohlo by vás zajímat
Pavel Piler, ředitel, Úrazová nemocnice Brno

Já a homofob? Nejsem si toho vědom, mrzí mě to, vzkázal „autoritářský“ šéf nemocnice

Chirurgové jako „nešlapající prostitutky“? Dnes bych taková slova nepoužil, za výrok jsem se omluvil, řekl nastupující ředitel kyjovské nemocnice Pavel Piler v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Bývalý šéf dvou brněnských nemocnic v minulosti čelil ostré kritice od svých kolegů za „autoritářské“ a „homofobní“ chování. Nyní promluvil o kontroverzích spojených s jeho jménem i o plánech na novém působišti.

Do 2000 korun se vejde s nákupy na Velikonoce 75 procent Čechů., ukázal aktuální průzkum.

Pětina až třetina Čechů se bude muset na Velikonoce uskrovnit, ukázal průzkum

Skromněji než v předchozích letech musí letos kvůli ekonomické situaci pojmout Velikonoce pětina Čechů a dokonce 31 procent nízkopříjmových domácností. Naopak více chce utrácet pět procent lidí. Zbytek zaplatí stejně nebo svátek neslaví. Vyplývá to z průzkumu pro firmu Provident Financial, který provedla agentura Ipsos v březnu na vzorku 1036 lidí a mezi 841 lidmi z nízkopříjmových domácností.

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přivítal po příletu do Spojených arabských emirátů ministr energetiky Suhail bin Mohamed Al Mazrouei; sobota 28. března 2026.

ŽIVĚ Zelenskyj uzavřel další spojenectví v Perském zálivu. O ukrajinské protidronové experty je zájem

Ukrajina a Spojené arabské emiráty se v sobotu dohodly, že budou spolupracovat v oblasti obrany. Na předem neohlášené návštěvě této země u Perského zálivu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V pátek Zelenskyj, který zemím Perského zálivu nabízí pomoc s ochranou proti íránským dronům, oznámil dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií.

