Zdrcující zpráva otřásla čerstvě ligovým Artisem. V 19 letech zemřel talent Jeřábek

Radost z postupu do nejvyšší fotbalové soutěže vystřídal šok. David Jeřábek, člen dorostu brněnského Artisu, zemřel během letní dovolené. Talentovanému útočníkovi bylo pouhých 19 let.
Zdrcující zprávu přinesl brněnský klub na svých sociálních sítích. „David byl nejen talentovaným fotbalistou, ale především skvělým klukem, na kterého budeme s úctou a vděčností vzpomínat. Celý klub SK Artis Brno vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině, blízkým, spoluhráčům i všem, které tato bolestná ztráta zasáhla,“ uvedl Artis na facebookovém profilu.
Jeřábek začínal s fotbalem v Heršpicích, následně oblékl dres Slavkova, Vyškova, Hodonína, ale i Zbrojovky Brno. Přes Zlín se pak dostal do konkurenčního Artisu.
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