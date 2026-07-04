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Sport

Zdrcující zpráva otřásla čerstvě ligovým Artisem. V 19 letech zemřel talent Jeřábek

Sport

Radost z postupu do nejvyšší fotbalové soutěže vystřídal šok. David Jeřábek, člen dorostu brněnského Artisu, zemřel během letní dovolené. Talentovanému útočníkovi bylo pouhých 19 let.

David Jeřábek
David JeřábekFoto: Artis Brno
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Zdrcující zprávu přinesl brněnský klub na svých sociálních sítích. „David byl nejen talentovaným fotbalistou, ale především skvělým klukem, na kterého budeme s úctou a vděčností vzpomínat. Celý klub SK Artis Brno vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině, blízkým, spoluhráčům i všem, které tato bolestná ztráta zasáhla,“ uvedl Artis na facebookovém profilu.

Jeřábek začínal s fotbalem v Heršpicích, následně oblékl dres Slavkova, Vyškova, Hodonína, ale i Zbrojovky Brno. Přes Zlín se pak dostal do konkurenčního Artisu.

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