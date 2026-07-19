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Sport

Zbytečný možná, fantastický rozhodně. Anglie má bronz po desetigólové přestřelce

Sport

Fotbalisté Anglie získali bronz na mistrovství světa, když v utkání o 3. místo porazili Francii po neskutečném průběhu 6:4. Zápas, který mnozí včetně řady jeho aktérů označovali za zbytečný, se nakonec stal nejzábavnějším duelem šampionátu, který dnes vyvrcholí soubojem Španělska a Argentiny o zlato.

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Angličtí fotbalisté slaví jeden z gólů ve vítězném utkání o 3. místo na MS 2026Foto: REUTERS – Paul Childs
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FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
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Anglie vedla po poločase 4:0, jenže soupeř ve druhé půli fantasticky stahoval a Olise měl vyložené šance ke srovnání skóre.

Neproměnil je, z penalty za naivní faul naopak Albion odskočil na rozdíl dvou gólů. Francie ještě jednou stihla snížit, poslední slovo však měl Bellingham.

Kapitán poražených Mbappé dal dva góly a s 22 zásahy předstihl Messiho v čele tabulky střelců MS všech dob. Argentinec ztrácí jednu trefu, má ale k dobru finále proti Španělsku.

Angličané na světovém šampionátu získali teprve druhou medaili po zlatu na domácí půdě v roce 1966. Francie naopak na třetí cenný kov po sobě nedosáhla, v roce 2018 získala zlato a před čtyřmi lety stříbro.

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Mistrovství světa ve fotbale:

O 3. místo (Miami):

Francie - Anglie 4:6 (0:4)

Branky: 48. a 66. Mbappé, 54. Barcola, 90.+6 Dembélé - 37., 45.+1 a 87. z pen. Saka, 3. Rice, 18. Konsa, 90.+8 Bellingham. Rozhodčí: Valenzuela - Urrego, Moreno (všichni Ven.) - González (video, Urug.). Bez karet. Diváci: 64.478 (vyprodáno).

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Francie: Maignan - Gusto (90.+1 Koundé), Konaté (46. Upamecano), Lacroix, T. Hernandez (46. Digne) - Zaire-Emery, Rabiot - Olise, Cherki (46. Dembélé), Doué (46. Barcola) - Mbappé. Trenér: Deschamps.

Anglie: D. Henderson - Quansah (83. James), Konsa, Guéhi (90.+3 Chalobah), Spence - Rogers, Rice - Saka, Eze (79. Bellingham), Rashford (46. Watkins) - Toney (79. Anderson). Trenér: Tuchel.

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