Zbytečný možná, fantastický rozhodně. Anglie má bronz po desetigólové přestřelce

Fotbalisté Anglie získali bronz na mistrovství světa, když v utkání o 3. místo porazili Francii po neskutečném průběhu 6:4. Zápas, který mnozí včetně řady jeho aktérů označovali za zbytečný, se nakonec stal nejzábavnějším duelem šampionátu, který dnes vyvrcholí soubojem Španělska a Argentiny o zlato.
Anglie vedla po poločase 4:0, jenže soupeř ve druhé půli fantasticky stahoval a Olise měl vyložené šance ke srovnání skóre.
Neproměnil je, z penalty za naivní faul naopak Albion odskočil na rozdíl dvou gólů. Francie ještě jednou stihla snížit, poslední slovo však měl Bellingham.
Kapitán poražených Mbappé dal dva góly a s 22 zásahy předstihl Messiho v čele tabulky střelců MS všech dob. Argentinec ztrácí jednu trefu, má ale k dobru finále proti Španělsku.
Angličané na světovém šampionátu získali teprve druhou medaili po zlatu na domácí půdě v roce 1966. Francie naopak na třetí cenný kov po sobě nedosáhla, v roce 2018 získala zlato a před čtyřmi lety stříbro.
Mistrovství světa ve fotbale:
O 3. místo (Miami):
Francie - Anglie 4:6 (0:4)
Branky: 48. a 66. Mbappé, 54. Barcola, 90.+6 Dembélé - 37., 45.+1 a 87. z pen. Saka, 3. Rice, 18. Konsa, 90.+8 Bellingham. Rozhodčí: Valenzuela - Urrego, Moreno (všichni Ven.) - González (video, Urug.). Bez karet. Diváci: 64.478 (vyprodáno).
Francie: Maignan - Gusto (90.+1 Koundé), Konaté (46. Upamecano), Lacroix, T. Hernandez (46. Digne) - Zaire-Emery, Rabiot - Olise, Cherki (46. Dembélé), Doué (46. Barcola) - Mbappé. Trenér: Deschamps.
Anglie: D. Henderson - Quansah (83. James), Konsa, Guéhi (90.+3 Chalobah), Spence - Rogers, Rice - Saka, Eze (79. Bellingham), Rashford (46. Watkins) - Toney (79. Anderson). Trenér: Tuchel.
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