Zázraky se staly, hecují se v Plzni. Koubek ale ví, že je potřeba heroický výkon

před 4 hodinami
Aby fotbalisté Plzně dokázali v dnešní domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti Glasgow Rangers smazat manko 0:3 z úvodního duelu a dvojzápas nečekaně otočit, museli by podle trenéra Miroslava Koubka podat naprosto mimořádný až heroický výkon.
Matěj Vydra z Plzně v utkání 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Rangers
Matěj Vydra z Plzně v utkání 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Rangers | Foto: Reuters

"Historie sportu určitě pamatuje podobné otáčky, které se blíží zázraku," upozornil třiasedmdesátiletý kouč.

"Museli bychom podat mimořádně kvalitní, řekl bych až heroický výkon. A musely by nám všechny faktory, co k tomu patří, do sebe zapadnout," přidal Koubek.

"Je to mise velmi těžká, ale zázraky se v historii sportu staly," doplnil stratég Viktorie.

Nic dopředu nevzdává ani opora zadních řad Sampson Dweh. "Věřím, že to můžeme dokázat. Můžeme dosáhnout velmi dobrého výsledku, vyhrát a postoupit do dalšího kola," burcoval den před odvetou liberijský zadák.

"Ale musíme být výrazně lepší než naposledy, když jsme s nimi hráli u nich doma," vypíchl Dweh.

Plzeňští podruhé v klubové historii prohráli v pohárovém dvojzápase úvodní utkání venku o tři branky.

V předchozím případě v březnu 2014 po porážce 1:4 v Lyonu doma sice zvítězili 2:1, ale na obrat to nestačilo.

Před čtyřmi lety dokázali po penaltovém rozstřelu otočit souboj s The New Saints po úvodní venkovní prohře o dva góly (2:4).

"V historii tohoto klubu se ještě nikdy nestalo, aby tohle otočil. Myslím, že to můžeme dokázat a zapsat svá jména do historie klubu," zasnil se Dweh.

"Samozřejmě řekneme hráčům motivační argumenty. Připomínka historie je vždy dobrá, protože historie si pamatuje. Já jsem dnes klukům řekl: Máte Evropu, tak si ten zápas běžte prostě odpracovat a těšte se na něj, žádný stres," prozradil Koubek.

"Nemějme v hlavě, že musíme otočit na 4:0. Ono se potom bude hrát lépe," vybídl kouč.

I Dweh ví, co je třeba pro úspěch udělat. "Musíme zdvojnásobit naši intenzitu, naši kvalitu. Výkon musí být úplně jiný," předsevzal si zadák.

Klíčové podle něj bude, aby Viktoria rychle vstřelila branku. "Myslím, že při každém takovém obratu musíte dát brzký gól, řekněme třeba v prvních 20 až 25 minutách. Soupeř může zpanikařit a začít dělat nějaké hloupé chyby," přál si.

V Glasgow jeho tým inkasoval po rychlých akcích soupeře a chybách v defenzivě.

"Rangers jsou velmi dobrým evropským týmem a ukázali nám své kvality. Ale my jsme nebyli na našem osobním maximu, podali jsme podprůměrný výkon," řekl Dweh.

"Jsem si jistý, že zítra to bude absolutně odlišný zápas. Už jen proto, že jsme doma. Máme za sebou fanoušky, plný stadion. Takže myslím, že to bude od nás úplně jiné," doplnil liberijský reprezentant.

Koubkovi svěřenci před dvěma týdny díky postupu přes Servette Ženeva z 2. předkola získali jistotu hlavní fáze pohárů, aktuálně se jim ale výsledkově nedaří. O víkendu jen remizovali v lize se Slováckem 1:1 a zvítězili v jediném z posledních pěti soutěžních duelů.

"Určitě jsme splnili cíl být v nějaké skupině evropských pohárů, je to v tuto chvíli Evropská liga, což je excelentní soutěž. To je samozřejmě významný úspěch, jsme za to rádi," přiznal kouč.

"Trošku nás trápí ten výkon v Glasgow, uznávám, že to nebylo dobré. Nicméně jsme hráli s lepším soupeřem po technické stránce, po stránce rychlosti, dynamiky a tak dále," podotkl Koubek.

"Rangers zase tolik šancí neměli, hlavně to tam ovlivnila taková zvláštní penalta. Ono se to potom všechno zkreslí do takových temných kontur. Výkon ale nebyl optimální, chceme hrát lépe. Pravděpodobně s námi mohl zatřást i last minute odchod Pavla Šulce před odletem. Do toho pak vstoupil ligový zápas se Slováckem. Za pochodu to musíme rovnat, věřím, že nějaký progres jsme schopni v nejbližší době udělat. Určitě si dáváme za úkol potěšit diváky a pokusit se s Rangers vyhrát," uvedl nejstarší trenér české ligy.

 
