Zázrak dlouhý skoro 70 metrů. Mladý Turek šokoval gólem z vlastní poloviny

Real Madrid porazil ve včerejším zápase La Ligy Elche 4:1, ale celý stadion mluvil jen o jednom momentu. Arda Güler skóroval z téměř sedmdesáti metrů a napsal jeden z nejšílenějších gólů sezony.
Na stadionu Santiago Bernabéu už fanoušci viděli ledacos. Gól z přímého kopu, drtivé protiútoky i legendární obraty v Lize mistrů. To, co ale předvedl mladý turecký talent Arda Güler proti Elche, vyvolalo v Madridu něco mezi šokem a euforií.
Real Madrid sice v utkání španělské ligy zvítězil jasně 4:1, jenže výsledek šel okamžitě stranou. V samotném závěru totiž přišel moment, který se okamžitě zařadil mezi nejpůsobivější góly celé sezony.
Byla 89. minuta. Míč se odrazil daleko od branky Elche a zdálo se, že situace skončí jen dalším útokem domácích. Güler se však rozhlédl, všiml si, že brankář Matías Dituro stojí vysoko před brankou, a bez dlouhého přemýšlení vystřelil.
Míč se vznesl vysoko nad trávník, dlouhé sekundy letěl vzduchem a pak začal pomalu klesat. V tu chvíli už celý stadion tušil, že se děje něco výjimečného. Balon dopadl za bezmocného brankáře a zapadl do sítě.
Ochozy na Bernabéu explodovaly.
Trefa z přibližně 68 až 70 metrů patří mezi nejdelší góly, jaké kdy španělská liga viděla, a vyrovnala historický rekord soutěže.
Spoluhráči okamžitě obklopili mladého Turka a slavili jako při rozhodujícím gólu ve finále. Pro Gülera to byl okamžik, který symbolizoval jeho postupný vzestup v Realu Madrid.
„Viděl jsem, že je brankář hodně daleko,“ popsal mladý záložník situaci po zápase. „V tu chvíli jsem si řekl, že to zkusím. Ani jsem moc nepřemýšlel.“
A pak dodal s úsměvem: „Když jsem viděl, jak míč letí, začal jsem věřit, že by to mohlo vyjít.“
Trenér Realu Madrid po zápase neskrýval nadšení. Podle něj jde o moment, který přesně vystihuje odvahu mladých hráčů.
„Tohle není jen krásný gól. To je gól, který ukazuje osobnost. Musíte mít odvahu něco takového zkusit,“ prohlásil kouč madridského týmu Carlo Ancelotti.
Sám Güler přitom v Realu stále bojuje o stabilní místo v sestavě. Přestup z Fenerbahce byl doprovázen obrovskými očekáváními, ale také zdravotními problémy, které jeho start v madridském dresu zpomalily.
Když je však fit, ukazuje přesně to, proč o něj stála polovina Evropy. Je technický, kreativní a má fantastickou levou nohu. Právě ta nyní vytvořila moment, který okamžitě oblet
