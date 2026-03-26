Kus štěstí, ale hlavně nesmírná bojovnost. Češi přetlačili Iry a jsou jeden zápas od MS!

Čeští fotbalisté zvítězili v semifinále play off o mistrovství světa nad Irskem 3:2. Hosté sice v Edenu ve 23. minutě vedli 2:0, ale domácí hráči dokázali srovnat. Utkání pak rozhodli v penaltovém rozstřelu. Češi se v rozhodujícím boji o účast na světovém šampionátu utkají s Dánskem.
Tenistka Karolína Muchová do finále prestižního turnaje WTA 1000 v Miami nepostoupila. Světové čtyřce Američance Coco Gauffové podlehla jasně 1:6, 1:6. Utkání s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou ztratila za hodinu a půl.
Fotbalisté Dánska v semifinále play off kvalifikace o postup na mistrovství světa deklasovali Severní Makedonii 4:0 Ve finále se utkají s vítězem duelu Česko - Irsko, který se za stavu 2:2 prodlužuje.
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna. Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.
Nizozemský soud zakázal americké společnosti xAI miliardáře Elona Muska, která kontroluje sociální síť X a provozuje chatbota Grok, vytvářet a šířit v zemi sexualizované snímky lidí bez jejich souhlasu. Informovala o tom agentura Reuters. Pokud se tak nestane a společnost zákazu nevyhoví, hrozí soud pokutou ve výši 100 tisíc eur (asi 2,45 milionu korun) denně.
Muchová - Gauffová 1:6, 1:6. Bláznivý debakl v Miami, Američanka jasně dominovala
Sledovali jste online přenos ze semifinále tenisového turnaje v Miami mezi Karolínou Muchovou a Coco Gauffovou z USA. Zápas vysílala živě stanice CANAL+ Sport 2.