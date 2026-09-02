Zázračné dítě, nebo podvodník? Plešatící talent čelí nenávisti, pravda je ale temnější

Pamatujete kauzu starou pět let, v jejímž centru byl někdejší sparťanský záložník Guélor Kanga? Zástupci Demokratické republiky Kongo tehdy přišli s tvrzením, že gabonský reprezentant je občanem jejich státu. A hlavně: je o pět let starší, než uvádí jeho pas. Pochybnostem o skutečném věku nyní čelí mladíček z anglického Brightonu Malick Yalcouyé. A to jen kvůli svému vzhledu.
Pro Malicka Yalcouyého, který si v létě vybojoval místo v Brightonu, to měl být večer snů. Svěřenci trenéra Xabiho Alonsa sice prohráli v utkání druhého kola anglické ligy v parádní přestřelce na ikonickém stadionu Stamford Bridge 3:4, záložník z Pobřeží slonoviny ve 36. minutě vstřelil svůj první gól v Premier League.
Místo pochvalných komentářů si ale může přečíst celou řadu hejtů na svou osobu. Po sociálních sítích dokonce začaly kolovat fotografie, na kterých vypadá výrazně starší. Podle občanky mu má být dvacet let, řídnoucí vlasy z něj ale dělají minimálně třicátníka.
Mezi fanoušky se rázem spustila lavina posměšných komentářů i seriozně míněných obvinění z podvodu s věkem, což je problém, který v minulosti trápil některé fotbalisty původem ze subsaharské Afriky. Viz výše uvedený Kanga.
O žádný podvod se ovšem nejedná. Klíčovou roli v odhalení skutečnosti sehrál novinář z Pobřeží slonoviny Dobe Aboubakar, který prozradil, že Yalcouyé trpí chronickou alopecií. Tedy nemocí, která způsobuje trvalou nebo dlouhodobou ztrátu vlasů a může být vyvolána řadou různých příčin.
Lékaři rozeznávají několik forem tohoto onemocnění. Androgenetická alopecie, lépe známá jako mužská plešatost, je jeho nejčastější formou a obvykle souvisí s genetikou a hormony. V případě Yalcouyého tak jeho vzhled neodráží věk, ale je výhradně důsledkem zdravotního stavu mladého fotbalisty.
Na obranu svého odchovance se postavil i ASEC Mimosas z Pobřeží slonoviny, který mimochodem vystřelil do světového fotbalu takové hvězdy, jakými byli Yaya Touré nebo Emmanuel Eboué. Aby zástupci klubu ukončili zlomyslné fámy a nepodložené spekulace, zveřejnili na oficiálních stránkách a účtech archivní fotografie Yalcouyého z doby, kdy byl ještě dospívajícím členem akademie.
Zmíněné snímky by pak měly kritiky definitivně umlčet. Ukazují Yalcouyého, evidentně mladšího, ale již s patrnými známkami vypadávání vlasů.
Do Brightonu, který v Konferenční lize zavítá 22. října do Jablonce, přestoupil šikovný záložník v létě 2024 ze švédského Göteborgu. V jeho dresu odehrál pouze 11 ligových zápasů a čtyři další v poháru, za tak krátkou dobu ale stihl zazářit. Ohromil jak místní novináře, tak i fanoušky.
„Je mimořádný. Nikdy se neunaví. Je všude na hřišti a technicky je docela dobrý. Hraje, jako by mu bylo pětadvacet,“ popsal Markus Wulcan z deníku Expressen, aniž by tušil, jaká kontroverze se kolem Yalcouyého později rozpoutá.
Další dva roky strávil mladíček na hostováních. Pro letošní ročník si vysloužil důvěru Xabiho Alonsa a hned na sebe upoutal. Ale asi jinak, než by si on sám přál.
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