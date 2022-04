Zavadil: Zbrojovka musí posílit, liga je kvalitou jinde. Sám končit nehodlá

Jako jeden z posledních velkých úspěchů své dlouhé kariéry vnímá brněnský fotbalista Pavel Zavadil postup z druhé ligy a návrat klubu do nejvyšší soutěže. Ostřílený záložník, který 30. dubna oslaví 44. narozeniny, zároveň cítí, že Zbrojovka bude muset pro první ligu posílit ve všech směrech.

Zavadil od konce listopadu kvůli svalovým zraněním nezasáhl do hry a zatím neví, zda ještě bude v kariéře pokračovat.

Brňané získali po podvečerní remíze Vlašimi s Vyškovem 1:1 definitivu prvního místa, které jako jediné znamená přímý postup. Do konce soutěže zbývají čtyři kola. "Je to krásné zajistit si postup tak dopředu. Ale zároveň je to zavazující pro nás všechny v klubu, abychom pracovali intenzivně dál," řekl Zavadil v rozhovoru s ČTK. "Je to jeden z mých posledních velkých úspěchů kariéry," doplnil.

Zbrojovka prošla druhou ligou zcela suverénně. Od 8. kola vedli svěřenci trenéra Richarda Dostálka tabulku a postupně navyšovali náskok. Zatím v druholigové sezoně jen čtyřikrát prohráli. "Základ vytvořila skvělá parta, kluci táhli za jeden provaz. Jasně jsme si už na začátku sezony řekli, jaký cíl před námi stojí a jak k němu dospět. Povedlo se to už s předstihem," poznamenal Zavadil.

Ostřílený středopolař, který se vrátil v létě do Brna po čtyřech letech v Opavě, odehrál v dresu Zbrojovky v této sezoně druhé ligy osm zápasů a dal jediný gól. Od listopadu pak kvůli svalovým zraněním do hry nezasáhl. "Už se cítím líp, ale stoprocentní to není. Uvidíme, rád bych si ještě v tomto ročníku do míče kopl," řekl Zavadil.

Za pár dní mu bude 44 let, ale ani úctyhodný věk pro profesionálního fotbalistu v něm nevyvolává úvahy o definitivním konci kariéry. "Ještě jsem o tom nepřemýšlel. Samozřejmě už mám nějaký věk, vracela se mi zranění. Ve fotbale se nedá plánovat tak dopředu, zvláště v mém věku. Tak uvidím, co bude v létě," podotkl Zavadil.

I přes výraznou dominanci svého klubu považuje druhou ligu za velmi vyrovnanou soutěž. "Když jsem hrál druhou ligu před pár lety v Opavě, tak byly větší rozdíly mezi týmy. Teď je to vyrovnanější, ale na úkor kvality. V ní je rozdíl mezi první a druhou ligou velký. Mančafty, které postoupí, musí přidat ve všem, aby měly šanci se udržet," uvedl Zavadil.

Podle něj je jasné, že tým bude potřeba posílit, aby byl mezi elitou konkurenceschopný. "Myslím, že to není jen můj názor, ale i lidí ve vedení. Nevím ovšem, jaké mají plány, to nechám na nich," řekl Zavadil, jenž získal titul mistra v roce 2003 se Spartou.

Zkušený záložník měl více času věnovat se mladým hráčům v kádru Brna, vedení klubu jej totiž angažovalo i jako mentora. "Jsou tady šikovní mladí kluci, s nimiž se dá pracovat a z nichž mohou být stabilní prvoligoví hráči. Teď si musí zejména oni uvědomit, jaká obrovská šance před nimi stojí. Budou hrát první ligu v klubu s renomovanou značkou a musí toho využít jak ve prospěch klubu, tak i pro sebe. To je musí hnát vpřed," dodal Zavadil.