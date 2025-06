"Zasranej zbabělče." Stoper Realu se válel ve vápně, pak obvinil kapitána z rasismu

Obránce Realu Madrid Antonio Rüdiger obvinil na fotbalovém mistrovství světa klubů kapitána mexického týmu Pachuca z rasistické urážky.

Incident mezi Rüdigerem a Cabralem při utkání MS klubů | Video: Associated Press

Gustavo Cabral se jí měl dopustit v nastavení nedělního utkání, které španělský celek vyhrál 3:1. Zápas byl kvůli tomu na chvíli přerušen.

Rozhodčí incident vzal na vědomí a nechal poté duel dohrát. Obviněný hráč vinu odmítl.

"Stojíme za Tonim a uvidíme, co se bude dít. Byl aktivován protokol FIFA," řekl na pozápasové tiskové konferenci trenér Realu Xabi Alonso.

"Věříme tomu, co (Rüdiger) řekl. Je to nepřijatelné a případ už se vyšetřuje," dodal.

Rüdiger, který nastoupil jako náhradník do prvního zápasu od dubnové operace kolena, se s Cabralem dostal do sporu v nastaveném čase poté, co se obránce Realu začal válet po zemi ve vápně protivníka.

Německý reprezentant se poté obrátil na rozhodčího, který na to zareagoval překřížením paží před tělem na znamení, že zaznamenal rasistický incident, nebo o něm byl informován.

Bylo pak v jeho pravomoci rozhodnout, zda se zápas dohraje, nebo bude přerušen.

Argentinský obránce Cabral, jenž nastoupil do druhého poločasu a vzal si kapitánskou pásku, později prohlásil, že se rasismu nedopustil.

"Nic takového. Řekl jsem mu, že je zasranej zbabělec, jak to v Argentině říkáme," citovala Cabrala média. Použil prý frázi "cagón de mierda".