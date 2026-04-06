Strach o Šulce. Rozhodne lékařská prohlídka, Lyon už se třese o poháry

Trenér fotbalistů Lyonu Paulo Fonseca zatím nedokázal odhadnout, jak vážné je zranění českého reprezentanta Pavla Šulce, které si přivodil v nedělním ligovém duelu v Angers. Pětadvacetiletý záložník si v 54. minutě sedl na hřiště a stěžoval si na bolest levé nohy. Po krátkém ošetření zamířil na střídačku a do hry se už nevrátil.
"Zatím nevíme, s doktory jsem ještě nemluvil. Myslím, že v pondělí budeme vědět více. Uvidíme, zda je to něco vážnějšího," řekl Fonseca pro klubovou televizi.
Šulc se vrátil do hry před dvěma týdny po měsíční absenci způsobené problémy se stehnem. Dle jeho gest a komunikace s doktory na hřišti je pravděpodobné, že si zranění buď obnovil, nebo ho trápí jiný svalový problém.
V každém případě jde o problémy s levou nohou, kterou měl před měsícem zraněnou.
Nejlepší střelec Lyonu si poranil stehno 22. února proti Štrasburku. Následně vynechal pět soutěžních utkání a Olympique upadl do výsledkové krize, aktuálně čeká už devět zápasů na vítězství.
Pro Olympique to začíná být problém s jejich ambicemi na postup do evropských pohárů. Do konce Ligue 1 zbývá posledních 6 kol a Lyon je nyní až na šestém místě, tedy poslední pohárové příčce.
Šulc se vrátil do hry těsně před baráží o mistrovství světa, v níž pomohl vyřadit Irsko i Dánsko. I díky němu si česká reprezentace v létě zahraje na šampionátu teprve podruhé v samostatné historii.
