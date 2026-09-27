Zase nula, ale zoufalství je pryč. Sám trenér Chorvatska popsal, jak ho Češi zaskočili

Česká fotbalová reprezentace vstoupila do nové éry pod trenérem Santi Deniou porážkou. První zápas se od katastrofálního vystoupení na světovém šampionátu příliš nelišil, dojem z národního týmu je ale z duelu s Chorvatskem (1:2) zcela odlišný. Ať už obrazem hry nebo energií, která z mužů v nezvykle bílých dresech vyzařovala.
Španělský trenér Santi Denia po svém nástupu k týmu nemohl mít složitější rozjezd. Trasa se zastávkami v Chorvatsku, Anglii, Španělsku a zase Anglii v rychlém sledu je brutálně náročná.
Papírově nejjednodušší zápas přitom Češi nezvládli, s vicemistry světa z roku 2018 prohráli 1:2. Ve srovnání s vystoupením na světovém šampionátu v Severní Americe se ale fanouškům představil úplně jiný tým. Alespoň tedy ve druhém poločase.
Domácí se rvali, hecovali, byla na nich vidět snaha urvat kvalitní výsledek. A hlavně: snažili se hrát fotbal. Nakopávané balony na útočníky, tak charakteristické pro předchozí zápasy, se daly spočítat na prstech jedné ruky.
„Soupeř se hodně změnil. Ne ve smyslu kvality, ale v přístupu. Češi byli velmi energičtí, naše hráče rychle dostupovali, naši rozehrávku hodně pressovali,“ přiznal po zápase kouč balkánského týmu Slaven Bilič.
Má pravdu, v české hře byla stále řada nepřesností a zkažených přihrávek. Vzhledem k výrazné obměně kádru se ale nedalo čekat, že Češi rozjedou kdovíjak strojovou kombinaci. Vždyť v základu se objevili hned dva debutanti, Ambros a Sláma. Ve druhé půli k nim přibyl ještě Radosta.
Nepřehlédnutelný rozdíl byl i v tom, jak hráči působili mimo hřiště. Místo protažených obličejů a narážek na to, že to v mančaftu pod trenérem Koubkem tak úplně nefunguje, najednou reprezentanti působí daleko pozitivněji a odhodlaněji.
"Santi dostal do týmu dobrou atmosféru, zároveň si kluci v týmu sedli. Každý se baví s každým, jsme dobrá parta, jak říká trenér, rodina. Bojujeme jeden za druhého. Tohle je směr, jakým chceme pokračovat až do konce Ligy národů a dál do budoucnosti," prohlásil brankář Lukáš Horníček.
Denia po zápase odmítl komentovat, v jakém stavu mužstvo převzal. Zároveň ale přiznal, že kromě výsledku pro něj bylo důležité, jakým způsobem se jeho noví svěřenci odprezentují.
"Nejsme spokojeni s výsledkem, ale pokud jde o vývoj, podle mě se mužstvo změnilo přesvědčivě. Nejdůležitější je, aby hráči věřili našim myšlenkám. My o naší cestě nepochybujeme. Jsem hrdý na všechny, ale musíme se dál zlepšovat, pracovat na detailech a dělat správná rozhodnutí. Myslím, že jsme ukázali cestu, kterou bychom mohli jít," prohlásil kouč.
Krvavá bilance: 27 mrtvých. Útočníci s kalašnikovy stříleli v baru, následoval další útok
Nejméně 17 mrtvých si vyžádala střelba v restauračním zařízení ve městě Wedela v Jihoafrické republice, dalších 15 lidí bylo zraněno, oznámila v neděli policie. Po pachateli se stále pátrá. Motiv střelby není znám, uvedla agentura Reuters. Wedela leží jihozápadně od Johannesburgu. Chvíli poté oznámila policie další střelbu, tentokrát v zábavním podniku. Vyžádala si nejméně 10 obětí.
Jedna fotografie, cizí tělo a skutečná újma. Sexuální deepfaky se mohou týkat každého z nás
K vytvoření falešné intimní fotografie už pachatel nepotřebuje získat skutečný soukromý snímek oběti. Generativní umělé inteligenci může stačit běžný portrét zveřejněný na sociální síti, školním webu nebo firemním profilu. Výsledný obsah přitom může působit natolik věrohodně, že jej okolí považuje za autentický. Takzvané sexuální deepfaky se proto stávají novou formou obtěžování i nátlaku.
Migranty nechceme. Britské obce volí zoufalý krok: referendum o odtržení
Minulý týden se pro „odtržení od Spojeného království“ v referendu rozhodla britská vesnice Piddington. Nyní se stejnou cestou vydávají i další obce. Ke kroku, kteří samotní obyvatelé označují i za zoufalé gesto, vede plán britské vlády do blízkosti obcí nastěhovat stovky žadatelů o azyl. Podle Londýna je totiž potřeba, aby migrační zátěž nesla celá země, nejen chudé části měst.
Systém hrubě selhal. S Babišem jsem jednal, sliby se nedodržely, říká policejní rebel
Systém je prakticky v rozkladu. Stát selhává v zajišťování bezpečnosti občanů. Současná ani bývalá vláda nesplnila své sliby, nešetří kritikou bývalý policejní velitel Martin Červenka. Ten v pořadu Spotlight upozornil i na fiktivní navyšování policejních stavů a na protestní „zdravotní procházku“, kterou organizuje příští středu. „Nechceme a nebudeme mlčet. Pokud to nepomůže, přitvrdíme,“ vzkázal.
ŽIVĚ Rusko od poloviny června útočí na sklady, udeřili už na stovku v Kyjevské oblasti
Rusko od poloviny června zintenzivnilo své údery na sklady v Kyjevské oblasti, tedy v ukrajinském hlavním městě a jeho okolí. Uvedla to v neděli agentura AFP na základě dat nevládní organizace Acled. Počet těchto úderů je nejvyšší od začátku války. Cílem se staly supermarkety, hypermarkety či sklady pohonných hmot.