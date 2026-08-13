Přeskočit na obsah
Benative
13. 8. Alena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Zapuzený Birmančevič. Priske je rezolutní, přestup Srba má "odpálit bombu"

Jiří Škuba
Jiří Škuba
Jiří Škuba

V sezoně 2023/24 byli symbolem zlaté obhajoby fotbalové Sparty. Útočné trio Jan Kuchta, Lukáš Haraslín a Veljko Birmančevič rozsévalo v obranách soupeřů gólovou zkázu, novináři o něm začali psát jako o obávaném "trojzubci". Mimořádně efektivní sestava ale spolu dlouho nevydržela. Jako poslední nyní Letnou opouští osmadvacetiletý Srb. Nakročeno má domů, do Vojvodiny Novi Sad.

Veljko Birmančevič
Veljko BirmančevičFoto: Reuters
Reklama

V létě 2023 se ve Spartě zjevil z francouzského Tolouse jako fotbalový úkaz. Takhle šikovných fotbalistů po českých trávnících tolik neběhalo. jeho šestnáct gólů a jedenáct asistencí nasměrovalo Letenské k obhajobě titulu a rodák ze Šabacu získal ocenění jako pro nejlepšího cizince, tak i pro nejlepšího hráče nejvyšší soutěže.

A co víc, Srb si skvěle sedl se sparťanskými útočníky. On zprava, zleva Haraslín a uprostřed Kuchta. To bylo trio, které už dlouho před zápasy děsilo trenéry soupeřících týmů.

Po skvostné sezoně se ovšem obávaný trojzubec rozpadl. Jako první se ohnul pravý hrot. Podle zákulisních informací Birmančevič ne zcela unesl veleúspěšnou sezonu.

Údajně počítal s tím, že se ukáže na následném ME v Německu a přijde lukrativní nabídka. Jenže na kontinentálním mistrovství odehrál pouhých 24 minut a žádné extra laso také nepřiletělo.

Reklama
Reklama

Podle některých zdrojů to mělo vliv na disciplínu srbského útočníka a bylo potřeba zapracovat na tom, aby si opět stoprocentně plnil své klubové povinnosti. Hodně se řešily i možné národnostní třenice v kabině Sparty, v níž se v jeden moment sešli Albánci Qazim Laci a Indrit Tuci a Kosované Ermal Krasniqi a Albion Rrahmani a na druhé straně osamocený Birmančevič, který pochází ze Srbska.

V následující sezoně se k tomu přidala série různých zranění a když hrál, mezi fanoušky populární „Birma“ většinou jen střídal. Na začátku letošního roku pak odešel na hostování do španělského Getafe, kde se ale neprosadil vůbec.

Související

Po aktuálních odchodech bývalých parťáků Jana Kuchty a Lukáše Haraslína tak sparťanský kouč Brian Priske na tiskové konferenci reagoval na dotaz, zda vzhledem k průvanu v ofenzivě Birmančeviče nepovolá zpět do A-týmu.

„Důvody jsou stejné jako předtím,“ stojí si za svým dánský trenér.

Reklama
Reklama

Bývalá sparťanská hvězda má tedy nadále svolení k odchodu. A jeden už se rýsuje: Podle srbského deníku Telegraf by mohl zamířit do své vlasti, do týmu Vojvodiny Novi Sad a místní média chystaný transfer označují za přestupovou bombu.

Její odpálení ale závidí také na tom, zda se Vojvodině podaří prodat Lazara Randeloviče, od něhož si slibuje naplnění pokladny pro další nákupy.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aftermath of a Russian missile strike in Kyiv
Aftermath of a Russian missile strike in Kyiv
Aftermath of a Russian missile strike in Kyiv

ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na ukrajinský přístav Izmajil. Na místě vypukl požár

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na ukrajinský říční přístav Izmajil v Oděské oblasti na hranicích s Rumunskem, oznámily tamní úřady. V důsledku úderu namířeného na přístavní infrastrukturu vypukl požár a vznikly škody, uvedl operační štáb okresní státní správy na Telegramu. O případných zraněných či obětech se nezmínil.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama