Zapuzený Birmančevič. Priske je rezolutní, přestup Srba má "odpálit bombu"

V sezoně 2023/24 byli symbolem zlaté obhajoby fotbalové Sparty. Útočné trio Jan Kuchta, Lukáš Haraslín a Veljko Birmančevič rozsévalo v obranách soupeřů gólovou zkázu, novináři o něm začali psát jako o obávaném "trojzubci". Mimořádně efektivní sestava ale spolu dlouho nevydržela. Jako poslední nyní Letnou opouští osmadvacetiletý Srb. Nakročeno má domů, do Vojvodiny Novi Sad.
V létě 2023 se ve Spartě zjevil z francouzského Tolouse jako fotbalový úkaz. Takhle šikovných fotbalistů po českých trávnících tolik neběhalo. jeho šestnáct gólů a jedenáct asistencí nasměrovalo Letenské k obhajobě titulu a rodák ze Šabacu získal ocenění jako pro nejlepšího cizince, tak i pro nejlepšího hráče nejvyšší soutěže.
A co víc, Srb si skvěle sedl se sparťanskými útočníky. On zprava, zleva Haraslín a uprostřed Kuchta. To bylo trio, které už dlouho před zápasy děsilo trenéry soupeřících týmů.
Po skvostné sezoně se ovšem obávaný trojzubec rozpadl. Jako první se ohnul pravý hrot. Podle zákulisních informací Birmančevič ne zcela unesl veleúspěšnou sezonu.
Údajně počítal s tím, že se ukáže na následném ME v Německu a přijde lukrativní nabídka. Jenže na kontinentálním mistrovství odehrál pouhých 24 minut a žádné extra laso také nepřiletělo.
Podle některých zdrojů to mělo vliv na disciplínu srbského útočníka a bylo potřeba zapracovat na tom, aby si opět stoprocentně plnil své klubové povinnosti. Hodně se řešily i možné národnostní třenice v kabině Sparty, v níž se v jeden moment sešli Albánci Qazim Laci a Indrit Tuci a Kosované Ermal Krasniqi a Albion Rrahmani a na druhé straně osamocený Birmančevič, který pochází ze Srbska.
V následující sezoně se k tomu přidala série různých zranění a když hrál, mezi fanoušky populární „Birma“ většinou jen střídal. Na začátku letošního roku pak odešel na hostování do španělského Getafe, kde se ale neprosadil vůbec.
Po aktuálních odchodech bývalých parťáků Jana Kuchty a Lukáše Haraslína tak sparťanský kouč Brian Priske na tiskové konferenci reagoval na dotaz, zda vzhledem k průvanu v ofenzivě Birmančeviče nepovolá zpět do A-týmu.
„Důvody jsou stejné jako předtím,“ stojí si za svým dánský trenér.
Bývalá sparťanská hvězda má tedy nadále svolení k odchodu. A jeden už se rýsuje: Podle srbského deníku Telegraf by mohl zamířit do své vlasti, do týmu Vojvodiny Novi Sad a místní média chystaný transfer označují za přestupovou bombu.
Její odpálení ale závidí také na tom, zda se Vojvodině podaří prodat Lazara Randeloviče, od něhož si slibuje naplnění pokladny pro další nákupy.
Festival Operum nabídne akrobacii i první dochovanou operu Dafne
Festival Operum, který je alternativou ke klasickým sálům kamenných divadel, se letos uskuteční 30. srpna na piazzettě Miloše Formana v Praze. Jednodenní program před hotelem Fairmont Golden Prague nabídne novocirkusovou akrobacii.
Největší přehlídka českých filmů. Finále v Plzni nabídne koncem září přes 100 projekcí
Devět celovečerních hraných nebo animovaných filmů, stejný počet dokumentů a po 12 televizních a internetových děl i studentských krátkých filmů se utká ve svých kategoriích v 39. ročníku Festivalu Finále Plzeň.
V čem Babiš lže a co zlepšila Schillerová. Exministr financí cupuje rozpočtové plány
Jako odborník na rozpočet vystupuje veřejně poměrně často. Za nesmyslné utrácení exministr financí Miroslav Kalousek (a bývalý předseda TOP 09 i KDU-ČSL) kabinet Andreje Babiše (ANO) tvrdě kritizuje, v některých věcech okolo rozpočtu nicméně dává vládě za pravdu.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na ukrajinský přístav Izmajil. Na místě vypukl požár
Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na ukrajinský říční přístav Izmajil v Oděské oblasti na hranicích s Rumunskem, oznámily tamní úřady. V důsledku úderu namířeného na přístavní infrastrukturu vypukl požár a vznikly škody, uvedl operační štáb okresní státní správy na Telegramu. O případných zraněných či obětech se nezmínil.
Evropa čelí vlně veder, 135 milionů lidí ve čtvrtek pocítí teploty nad 35 stupňů
Na západě a na jihu Evropy pokračuje vlna veder, teploty nad 35 stupňů Celsia ve čtvrtek pocítí zejména ve Francii, Itálii, Španělsku a Británii více než 135 milionů lidí. Vyplývá to z analýzy agentury AFP. Přibližně u 340 milionů obyvatel Evropy s výjimkou Turecka a Ruska pak ve čtvrtek teploty překonají 30 stupňů Celsia.