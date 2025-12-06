Fotbal

Zapopan, Atlanta a Aztécký stadion. Češi už vědí, kde budou hrát, pokud projdou na MS

před 17 hodinami
Pokud čeští fotbalisté postoupí z březnového play off na mistrovství světa, odehrají první zápas ve skupině A proti Korejcům v mexickém Zapopanu 12. června ve 4 hodiny ráno středoevropského letního času.
Čeští fotbalisté v kvalifikaci o postup na MS
Čeští fotbalisté v kvalifikaci o postup na MS | Foto: Reuters

Následně by o týden později nastoupili v Atlantě proti Jihoafrické republice a základní fázi by uzavřeli soubojem s domácím Mexikem na Aztéckém stadionu.

Den po pátečním losu oznámila přesný program šampionátu FIFA.

Mistrovství začne 11. června zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou, stejné týmy zahájily šampionát i v roce 2010 v JAR. Finále se uskuteční 19. července na stadionu v New Jersey.

Český celek by se ve skupině dvakrát představil v Mexiku. Aréna v Zapopanu bude na šampionátu s kapacitou necelých 50 tisíc míst druhou nejmenší, naopak Aztécký stadion bude druhý největší, pojme 83 tisíc diváků. V Atlantě může do hlediště dorazit až 75 tisíc lidí.

Český tým potřebuje na cestě na závěrečný turnaj v jarní baráži přejít přes dva soupeře.

V semifinále nejprve přivítá Irsko a v případě postupu si ve finále rovněž na domácí půdě zahraje s vítězem duelu Dánsko - Severní Makedonie.

Národní celek se v samostatné historii představil na světovém šampionátu jen v roce 2006 v Německu.

Světový šampionát poprvé v historii uspořádají tři země Kanada, Mexiko a USA a premiérově se ho zúčastní 48 zemí

Los je rozdělil do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dvě mužstva a doprovodí je osmička nejlepších z třetích příček. Zlato bude obhajovat Argentina.

Program skupiny A (časy v SELČ):

Čtvrtek 11. června - 21.00: Mexiko - JAR (Mexiko City).

Pátek 12. června - 4.00: Korea - vítěz evropského play off D (Zapopan)

Čtvrtek 18. června - 18.00: vítěz evropského play off D - JAR (Atlanta)

Pátek 19. června - 4.00: Mexiko - Korea (Guadalajara)

Čtvrtek 25. června - 3.00: vítěz evropského play off D - Mexiko (Mexiko City), JAR - Mexiko (Monterrey)

 
