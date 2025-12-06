Zapopan, Atlanta a Aztécký stadion. Češi už vědí, kde budou hrát, pokud projdou na MS

Následně by o týden později nastoupili v Atlantě proti Jihoafrické republice a základní fázi by uzavřeli soubojem s domácím Mexikem na Aztéckém stadionu.
Den po pátečním losu oznámila přesný program šampionátu FIFA.
Mistrovství začne 11. června zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou, stejné týmy zahájily šampionát i v roce 2010 v JAR. Finále se uskuteční 19. července na stadionu v New Jersey.
Český celek by se ve skupině dvakrát představil v Mexiku. Aréna v Zapopanu bude na šampionátu s kapacitou necelých 50 tisíc míst druhou nejmenší, naopak Aztécký stadion bude druhý největší, pojme 83 tisíc diváků. V Atlantě může do hlediště dorazit až 75 tisíc lidí.
Český tým potřebuje na cestě na závěrečný turnaj v jarní baráži přejít přes dva soupeře.
V semifinále nejprve přivítá Irsko a v případě postupu si ve finále rovněž na domácí půdě zahraje s vítězem duelu Dánsko - Severní Makedonie.
Národní celek se v samostatné historii představil na světovém šampionátu jen v roce 2006 v Německu.
Světový šampionát poprvé v historii uspořádají tři země Kanada, Mexiko a USA a premiérově se ho zúčastní 48 zemí
Los je rozdělil do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dvě mužstva a doprovodí je osmička nejlepších z třetích příček. Zlato bude obhajovat Argentina.
Program skupiny A (časy v SELČ):
Čtvrtek 11. června - 21.00: Mexiko - JAR (Mexiko City).
Pátek 12. června - 4.00: Korea - vítěz evropského play off D (Zapopan)
Čtvrtek 18. června - 18.00: vítěz evropského play off D - JAR (Atlanta)
Pátek 19. června - 4.00: Mexiko - Korea (Guadalajara)
Čtvrtek 25. června - 3.00: vítěz evropského play off D - Mexiko (Mexiko City), JAR - Mexiko (Monterrey)