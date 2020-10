Zápasy bez diváků drtí klubovou ekonomiku. United se propadli do hluboké ztráty

Anglický fotbalový klub Manchester United se v loňském fiskálním roce propadl do ztráty 23,2 milionu liber (697 milionů Kč) ve srovnání se ziskem 19 milionů liber v předchozím roce. Mohla za to pandemie nemoci covid-19, která narušila soutěžní program a přiměla kluby hrát zápasy bez diváků. Vyplývá to ze středečního prohlášení klubu.

Výnosy United za rok do konce června klesly o téměř pětinu na 509 milionů liber a byly nejnižší od finančního roku 2014/15. Koronavirová omezení měla nejhorší dopad na výnosy z vysílání, které klesly o 42 procent na 140,2 milionu liber. Výnosy z utkání se snížily o 19 procent na 89,8 milionu. Dluh klubu na konci června stoupl na 474,1 milionu liber z 203,6 milionu na konci června 2019. Podle klubu k tomu přispěly mimo jiné vyšší investice do hráčů a odklad sponzorských plateb. Růst počtu nových případů nemoci covid-19 v celé Evropě pravděpodobně ještě oddálí návrat diváků na stadiony, což poškodí tržby z prodeje vstupenek a občerstvení. "Naší nejvyšší prioritou je dostat fanoušky zpět na stadiony bezpečně a co nejdříve," uvedl výkonný místopředseda Ed Woodward. Kvůli nejistému dalšímu vývoji odmítl klub poskytnout výhled na letošní rok, napsala agentura Reuters.