Zaparkovat ve vápně autobus? Srbové jsou jiní machři, před stadion přistavili tank

před 32 minutami

Fanoušci Crvené zvezdy umístili nefunkční model T-55 před severní tribunu, kam chodí skalní příznivci.

Fanoušci Crvené zvezdy Bělehrad před úterní odvetou závěrečného předkola fotbalové Ligy mistrů s Young Boys Bern zaparkovali před stadionem srbského celku tank. Jde o nefunkční model T-55, který v minulosti patřil do výzbroje jugoslávské armády.

Tank umístili před severní tribunu, kam chodí skalní příznivci Crvené zvezdy. Na internetových stránkách příznivců bělehradského celku byl pak nově nabarvený stroj s maskováním a znakem klubu uveden slovy: "Mašina Crvena zvezda je připravena."

Gesto srbských chuligánů evokuje přirovnání známé v české lize, podle nějž mužstvo bránící v hlubokém bloku "zaparkuje ve vápně autobus." Bělehradští fanoušci si ovšem s armádním vozidlem pomohli i v reálu.

Záležitostí se zabývala i policie, ale nakonec došla k závěru, že tank bezpečnost nijak neohrožuje. "Je to spíš něco, co připomíná tank. Má to pásy, věž… Podle státního zastupitelství to nevyžaduje žádnou další policejní akci," citovala agentura Reuters ministra vnitra Nebojšu Stefanoviče.