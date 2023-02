Zakuklení chuligáni Bohemians zbili na tribuně soukmenovce. Sponzoři zvažují odchod

Ve čtvrtek náhle zemřel český velvyslanec v Polsku Jakub Dürr, bylo mu 46 let. Oznámilo to ministerstvo zahraničí. Dürr byl od listopadu na nemocenské a ze zdravotních důvodů se tehdy vrátil z Varšavy do Česka.

"Ministerstvo zahraničních věcí s velkým zármutkem oznamuje, že dnes náhle zemřel Jakub Dürr, český velvyslanec v Polsku. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a jeho blízkým," uvedlo ministerstvo na Twitteru.

Dürr se stal velvyslancem ve Varšavě předloni v prosinci. V letech 2018 až 2020 byl stálým představitelem Česka při Evropské unii. Ve funkci tehdy skončil předčasně, na postu jej nahradila Edita Hrdá.

"Těžko se vyrovnávám se zprávou, že odešel jeden z nejtalentovanějších českých diplomatů Jakub Dürr. Je mi to ohromně líto a v myšlenkách jsem s jeho rodinou a blízkými," napsal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Dürr se stal velvyslancem ve Varšavě předloni v prosinci. V letech 2018 až 2020 byl stálým představitelem Česka při Evropské unii. Ve funkci tehdy skončil předčasně, na postu jej nahradila Edita Hrdá. Dříve byl také náměstkem ministra školství a ministra zahraničí či prorektorem pro zahraniční a vnější vztahy Univerzity Palackého v Olomouci.