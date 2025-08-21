Základní skupina Evropské ligy je hodně daleko. Olomouc prohrála s Malmö 0:3

Sigma si účast v této fázi soutěže zajistila vítězstvím v domácím poháru a na evropskou scénu se vrátila po sedmi letech. Zůstane v ní i v hlavní ligové fázi. Pokud se ale Hanákům nepodaří vývoj dvojzápasu otočit, přesunou se do Konferenční ligy. Rozhodne o tom odveta příští čtvrtek v Olomouci.
Trenér Janotka udělal oproti poslednímu duelu se Zlínem celkem šest změn, mimo jiné se do branky vrátil v lize distancovaný Koutný a na hrot Vašulín. Už ve třetí minutě se dostali hosté do velké šance, po dlouhém autu z pravé stany se před brankářem Olsenem ocitl Sylla, ale nedokázal zblízka procpat míč za jeho záda.
Zkušený domácí tým potrestal hned první chybu Hanáků. Po špatném odkopu Koutného se míč dostal k Alimu, ten posunul balon na Hakšabanoviče a šestadvacetiletý útočník se zkušenostmi z Anglie a Skotska zamířil v 8. minutě z šestnáctky přesně k tyči.
Hosty rychle inkasovaný gól nezlomil, nadále soupeře napadali už v zárodku akcí a podnikali rychlé protiútoky. Po jednom z nich pálil vysoko nad Breite, Vašulínovovu tutovku ve 20. minutě zmařil těsný ofsajd, na břevně skončil míč po závaru z hlavy stopera Janssena.
Sigma byla v průběhu téměř celého prvního poločasu lepším týmem, v některých fázích si vytvořila i mírný tlak a hlavně nepouštěla soupeře na dostřel Koutného branky.
Olomouci ale nevyšel závěr poločasu. Nejprve ve 40. minutě po centru Bolina mířil ze slibné pozice vedle Ali. A hned o tři minuty později propadl v pokutovém území míč po rohu až k volnému Hakšabanovičovi, ten jej napálil do sítě a zajistil domácím dvoubrankové vedení.
Sigma se i po přestávce snažila o nátlakový fotbal, ale na rozdíl od první půle se už tolik na dostřel Olsena nedostala. V 61. minutě po brejku nicméně dala Sigma gól poté, co Vašulínovu střelu tečoval Navrátil. Akci ale dlouho zkoumal videoasistent a potvrdil předchozí ofsajd.
Pro Hanáky to byl signál ke zvýšení ofenzivy a tlaku na obranu Malmö, to s sebou ale přinášelo větší okénka v obraně. Jednu z nich mohl v 69. minutě potrestat Ali, ale Slavíček na poslední chvíli střelu zblokoval, podobně se vyznamenal Sylla při pokusu střídajícího Christiansena.
Sigmě se i přes velkou snahu nepodařilo vsítit alespoň kontaktní gól a navíc inkasovala v nastavení. Sylla fauloval v pokutovém území unikajícího útočníka a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Johnsen. Malmö má díky tomu blízko k účasti v Evropské lize, kterou hrálo i v minulém ročníku. Sigma utrpěla v šestém utkání v sezoně teprve druhou porážku.
Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:
Malmö FF - Sigma Olomouc 3:0 (2:0)
Branky: 8. a 43. Hakšabanovič, 90.+2 Johnsen z pen. Rozhodčí: Stieler - Koslowski, Borsch - Müller (video, všichni Něm.). ŽK: Olsen, Ekong - Sláma, Dolžnikov, Sylla. Diváci: 12.355.
Malmö: Olsen - Stryger, Jansson, Rösler, Busannello - Ali (86. Sigurdsson), Rosengren, Skogmar (74. Johnsen), Bolin - Hakšabanovič (74. Christiansen), Gudjohnsen (74. Ekong). Trenér: Rydström.
Olomouc: Koutný - Slavíček, Sylla, Král, Sláma - Breite, Spáčil (90. Růsek) - Navrátil (68. Hadaš), Langer (83. Kostadinov), Tkáč (46. Dolžnikov) - Vašulín (68. Tijani). Trenér: Janotka.
Další zápasy:
Midtjylland - Kuopio (Fin.) 4:0 (2:0), Bergen (Nor.) - AEK Larnaka 2:1 (1:1), Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kyjev 3:1 (1:1), Škendija Tetovo (Sev. Mak.) - Ludogorec Razgrad 2:1 (1:1), Panathinaikos Atény - Samsunspor 2:1 (0:0), Zrinjski Mostar - Utrecht 0:2 (0:1), Slovan Bratislava - Young Boys Bern 0:1 (0:1).