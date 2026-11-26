Je to zbraň, která potopila pýchu ruské černomořské flotily – raketový křižník Moskva. Zničila Kerčský most spojující ruskou pevninu s okupovaným Krymem. Zasáhla nejmodernější ruský protiletadlový systém S-400. Původně protilodní raketa Neptun. Ukrajina jich jen letos vyrobí stovky.
Deníku The Wall Street Journal to řekl generální konstruktér a ředitel kyjevské konstrukční kanceláře Luč Oleh Korosteljov. S dalšími penězi by podle něj výrobní tempo mohlo ještě stoupnout a Ukrajina by ničivých raket mohla vyrobit ještě více.
Jsou to zbraně, na které Kyjev nemusí čekat ve Washingtonu ani v Berlíně. Západní rakety dlouhého doletu přicházejí pozdě, v omezeném počtu a často s podmínkou, kam smějí letět. Neptun a Paljanycja létají podle toho, jak rozhodne přímo Kyjev.
Práce na Neptunu začala podle serveru MIlitarnyi už v roce 2010. Peníze na výrobu ale začaly téct až koncem roku 2020, když Korosteljov nedostatek financí otevřel na schůzce za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského.
Zlom přišel v dubnu 2022. Byly to právě dvě střely Neptun, které zasáhly křižník Moskva, vlajkovou loď ruského Černomořského loďstva. Loď se druhý den potopila. Byl to úder, který zvedl morálku Ukrajincům a Západu ukázal potenciál ukrajinského zbrojního průmyslu.
Původně protilodní raketa
Neptun je původně protilodní raketa, kterou konstruktéři upravili k úderům na pevninu. V srpnu 2023 zničila na západě Krymu ruský protivzdušný systém. Od té doby Neptuny míří na přístavy, rafinerie i zbrojovky.
Na jaře 2025 Zelenskyj oznámil, že vyrobili takzvaný dlouhý Neptun s doletem až tisíc kilometrů. Raketa už úspěšně prošla bojovým nasazením. Podle zdrojů Ukrajinské pravdy zasáhla rafinerii v přístavu Tuapse.
Záběry a 3D rekonstrukce ukazuje zřícení Krymského mostu po nočním útoku.
Loni v listopadu ukrajinský generální štáb potvrdil, že Neptuny zasáhly námořní základnu v Novorossijsku a ropný terminál. V září stejného roku střely podle námořnictva zasáhly zbrojovku Elektrodetal v Karačevu v Brjanské oblasti.
V noci na 13. listopadu tohoto roku Neptuny podle generálního štábu zasáhly tři podniky, kde Rusové vyrábějí, skladují a opravují útočné drony. O několik dní později Paljanycja rozbila silniční část Krymského mostu. Neptun s dalšími ukrajinskými střelami zasáhl ten železniční.
Levnější Paljanycja a výkonnější Flamingo
Paljanycja je menší a levnější než Neptun. Je to proudová střela s deklarovaným doletem 650 kilometrů a stokilogramovou hlavicí. Odpaluje se z přívěsu. Kyjev ji poprvé nasadil v srpnu 2024. A je schopen jich vyrábět přes tisíc ročně.
Neptun je větší. Prodloužená verze, takzvaný dlouhý Neptun, má deklarovaný dolet až tisíc kilometrů a hlavici o hmotnosti 260 kilogramů. Má zvládat i let bez satelitní navigace. Vedle toho Ukrajina staví ještě výkonnější střelu Flamingo s deklarovaným doletem až tři tisíce kilometrů. I ta se na úderu proti Krymskému mostu podílela.
V posledních týdnech se po sociálních sítích rozběhly zprávy, že firma Fire Point výrobu Flaminga končí. Šlo o vystřižený úryvek rozhovoru šéfky společnosti Iryny Terechové, ve kterém říkala, že další typ řízené střely nechystá.
Spolumajitel Denis Štilerman to označil za dezinterpretaci: Flamingo se podle něj vyrábí dál, a tempo dokonce roste. Poslanec Oleksij Hončarenko přesto firmu zkritizoval: Flamingo bylo podle něj spíš politickým gestem než zázračnou zbraní a státní zakázky firma prý dostala díky konexím.
Okamžik, kdy raketa Flamingo zasáhla závod Votkinsk v Udmurtské oblasti v Rusku.
Efektivitu výrazně dražšího Neptunu nezpochybňuje nikdo. A Korosteljov říká, že s většími zdroji by jich vyrobil víc. Podle amerického listu ale ukrajinský zbrojní průmysl naráží na strop: chybějí lidé, peníze se tříští mezi více než tisícovku firem a továrny se musí skrývat před ruskými útoky.