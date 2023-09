Zahraniční ligy: Liverpool udržel neporazitelnost, Juventus porazil Lazio

Fotbalisté Liverpoolu otočili zápas 5. kola anglické ligy na hřišti Wolverhamptonu a zvítězili 3:1. U všech tří branek hostů, kteří vyhráli čtvrtý zápas za sebou a dostali se do čela neúplné tabulky, asistoval Muhammad Salah.

Premier League

Domácí v prvním poločase proti nezvykle nevýraznému Liverpoolu dominovali a Hwang Hi-čchan je poslal do vedení už v sedmé minutě. Wolves pak nevyužili řadu dalších šancí.

To je mrzelo ve druhém poločase, jelikož v 55. minutě nejprve srovnal Gakpo a pět minut před koncem dokonal obrat Robertson. Skotský reprezentant nastoupil do svého 200. zápasu v dresu Liverpoolu a trenér Klopp mu svěřil proti Wolverhamptonu kapitánskou pásku. Pojišťující třetí branku přidal v nastavení střídající Elliott.

Salah dosáhl třemi přihrávkami na metu 200 ligových gólů a asistencí v dresu Liverpoolu. Tuto hranici se mu podařilo pokořit v 223 utkáních, rychleji to před ním dokázal v jenom klubu pouze Thierry Henry v dresu Arsenalu (206 zápasů).

Anglická fotbalová liga - 5. kolo:

Wolverhampton - Liverpool 1:3 (7. Hwang Hi-čchan - 55. Gakpo, 85. Robertson, 90.+1 Elliott),

16:00 Aston Villa - Crystal Palace, Fulham - Luton, Manchester United - Brighton, Tottenham - Sheffield United, West Ham - Manchester City,

18:30 Newcastle - Brentford.

Tabulka:

1. Liverpool 5 4 1 0 12:4 13 2. Manchester City 4 4 0 0 11:2 12 3. Tottenham 4 3 1 0 11:4 10 4. West Ham 4 3 1 0 9:4 10 5. Arsenal 4 3 1 0 8:4 10 6. Brighton 4 3 0 1 12:6 9 7. Crystal Palace 4 2 1 1 5:4 7 8. Brentford 4 1 3 0 8:5 6 9. Nottingham 4 2 0 2 6:6 6 10. Aston Villa 4 2 0 2 8:9 6 11. Manchester United 4 2 0 2 5:7 6 12. Chelsea 4 1 1 2 5:5 4 13. Fulham 4 1 1 2 4:10 4 14. Newcastle 4 1 0 3 7:7 3 15. Wolverhampton 5 1 0 4 5:11 3 16. Bournemouth 4 0 2 2 4:8 2 17. Sheffield United 4 0 1 3 4:7 1 18. Everton 4 0 1 3 2:8 1 19. Luton 3 0 0 3 2:9 0 20. Burnley 3 0 0 3 3:11 0

Serie A

Hráči Juventusu ve 4. kole italské ligy na domácím hřišti porazili Lazio Řím 3:1. Za vítěze se dvakrát prosadil Dušan Vlahovič. Turínský klub se po třetí výhře v sezoně posunul do čela neúplné tabulky, vicemistr Lazio je patnácté.

Domácí šli do vedení už po deseti minutách, kdy si první trefu v utkání připsal Vlahovič. Ještě do poločasu zdvojnásobil vedení "Staré dámy" tvrdou ranou Chiesa. Lazio 20 minut po přestávce vykřesalo naději na body, když jeho hráči využili špatné rozehrávky Juventusu a Luis Alberto zakončil krásnou střelou zpoza vápna do pravého horního rohu Szczesného branky.

Hned o tři minuty později ale stanovil konečné skóre Vlahovič, který si zpracoval dlouhý míč McKennieho a stejně jako před ním Alberto skóroval zpoza šestnáctky.

Italská fotbalová liga - 4. kolo:

Juventus Turín - Lazio Řím 3:1 (10. a 67. Vlahovič, 26. Chiesa - 65. Luis Alberto),

18:00 Inter Milán - AC Milán,

20:45 FC Janov - Neapol.

Tabulka: