Kvůli Epsteinovi rezignoval v Británii šéf kabinetu premiéra Starmera

V Británii v neděli kvůli dopadům kauzy kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina rezignoval šéf kabinetu premiéra Keira Starmera. Morgan McSweeney svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že na post britského velvyslance ve Spojených státech doporučil Petera Mandelsona, který měl úzké vztahy s Epsteinem a je kvůli případu vyšetřován.
„Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl odejít z vlády. Rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona bylo špatné. Poškodil naši stranu, naši zemi a důvěru v politiku jako takovou,“ vysvětlil svůj krok McSweeney, který jím podle svého vyjádření bere plnou zodpovědnost za to, že Starmerovi Mandelsona na post velvyslance doporučil.
Starmer v reakci uvedl, že pro něj byla čest tolik let pracovat s McSweeneym, kterého ocenil za to, že labouristům dopomohl k jasnému vítězství v parlamentních volbách v roce 2024.
Jeden z nejbližších spolupracovníků britského premiéra je dalším politickým představitelem, na něhož kauza Epsteina dopadla. V Británii je spojena především s Mandelsonem, který kvůli ní byl loni odvolán z postu velvyslance v USA, a s britským princem Andrewem.
Dvaasedmdesátiletý Mandelson čelí podezření, že zesnulému americkému finančníkovi poskytoval tajné vládní informace, zatímco ten jemu či jeho tehdejšímu partnerovi, dnes manželovi, vyplácel finanční obnosy.
Střelecké trápení Sparty ukončil Rrahmani. Letenští zvítězili ve Zlíně
Fotbalisté Sparty zvítězili ve 21. kole první ligy ve Zlíně 3:0. Výhra Pražanů se zrodila ve druhém poločase. Fotbalisté Pardubic navzdory dlouhému oslabení zvítězili 2:1 na hřišti Bohemians 1905.
"Vítězové se nerodí ze strachu." Musím se naučit slavit, smála se zlatá Maděrová
Převzala zlatou medaili, objala se s rodinou, přítelem i kamarády. Podala si ruku s prezidentem, splnila mediální povinnosti. A za celou dobu jí z tváře nezmizel široký úsměv. Odvážný sen, který lehce zpochybňovali i její nejbližší, se stal skutečností. Dvaadvacetiletá rodačka z Liberce Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v alpském snowboardingu.
ŽIVĚZelenskyj označil ruskou energetiku za legitimní cíl ukrajinských úderů
Ruská energetická infrastruktura je legitimním cílem ukrajinských útoků, protože Rusko používá energetické zdroje k financování války. Na síti X to dnes uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se od února 2022 brání ruské invazi.
Fantazie, druhá medaile pro Česko! Rychlobruslař Jílek má na pěti kilometrech stříbro
Česko získalo na XXV. zimních olympijských hrách druhou medaili. Postaral se o ni rychlobruslař Metoděj Jílek, na pětikilometrové trati vybojoval stříbro a navázal na odpolední zlatý triumf snowboardistky Zuzany Maděrové.
ŽIVĚ2. den OH: Maděrovou se zlatem doplnil stříbrný Jílek. Štafeta selhala v závěru
Sledujte aktuální dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.