Přeskočit na obsah
Benative
8. 2. Milada
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraniční ligy

Kvůli Epsteinovi rezignoval v Británii šéf kabinetu premiéra Starmera

ČTK

V Británii v neděli kvůli dopadům kauzy kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina rezignoval šéf kabinetu premiéra Keira Starmera. Morgan McSweeney svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že na post britského velvyslance ve Spojených státech doporučil Petera Mandelsona, který měl úzké vztahy s Epsteinem a je kvůli případu vyšetřován.

Keir Starmer
Britský premiér Keir Starmer.Foto: Pool
Reklama

„Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl odejít z vlády. Rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona bylo špatné. Poškodil naši stranu, naši zemi a důvěru v politiku jako takovou,“ vysvětlil svůj krok McSweeney, který jím podle svého vyjádření bere plnou zodpovědnost za to, že Starmerovi Mandelsona na post velvyslance doporučil.

Starmer v reakci uvedl, že pro něj byla čest tolik let pracovat s McSweeneym, kterého ocenil za to, že labouristům dopomohl k jasnému vítězství v parlamentních volbách v roce 2024.

Související

Jeden z nejbližších spolupracovníků britského premiéra je dalším politickým představitelem, na něhož kauza Epsteina dopadla. V Británii je spojena především s Mandelsonem, který kvůli ní byl loni odvolán z postu velvyslance v USA, a s britským princem Andrewem.

Dvaasedmdesátiletý Mandelson čelí podezření, že zesnulému americkému finančníkovi poskytoval tajné vládní informace, zatímco ten jemu či jeho tehdejšímu partnerovi, dnes manželovi, vyplácel finanční obnosy.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Zuzana Maděrová slaví zlato ve finále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026
Zuzana Maděrová slaví zlato ve finále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026
Zuzana Maděrová slaví zlato ve finále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026

"Vítězové se nerodí ze strachu." Musím se naučit slavit, smála se zlatá Maděrová

Převzala zlatou medaili, objala se s rodinou, přítelem i kamarády. Podala si ruku s prezidentem, splnila mediální povinnosti. A za celou dobu jí z tváře nezmizel široký úsměv. Odvážný sen, který lehce zpochybňovali i její nejbližší, se stal skutečností. Dvaadvacetiletá rodačka z Liberce Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v alpském snowboardingu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama