Zahraniční ligy: Šulc znovu hrdinou Lyonu, poslední Mohuč senzačně oloupila Bayern

Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize rozhodl o domácím vítězství Lyonu 1:0 nad Le Havrem. Se šesti góly je v soutěži čtvrtý mezi střelci.
Ligue 1
Záložník Pavel Šulc v 16. kole francouzské fotbalové ligy rozhodl o domácím vítězství Lyonu 1:0 nad Le Havrem.
Český reprezentant se v soutěži prosadil pošesté v sezoně, vícekrát skórovali jen tři hráči včetně Masona Greenwooda z Marseille, který pořadí vede s 11 brankami.
Lens doma porazil Nice 2:0 a zůstal po 16. kole v čele tabulky o bod před Paris St. Germain.
Hosté z Le Havre přitom měli před přestávkou výhodu pokutového kopu za faul, Greif ale Souarého vychytal. Jediný gól tak padl v 52. minutě. Šulc se položil do centru Moreiry a hlavou zblízka procpal míč mezi nohama brankáře Diawa.
Český reprezentant skóroval ve druhém soutěžním utkání po sobě, ve čtvrtek pomohl k vítězství francouzského celku v Evropské lize nad Deventerem (2:1).
Lyon se po třetím vítězství za sebou drží v Ligue 1 na pátém místě. Le Havre je šest zápasů bez výhry a má jen čtyřbodový náskok na sestupové příčky.
Vítězství Lens dvěma brankami zařídil útočník Edouard, jenž dvakrát hlavou zužitkoval Udolův centr.
Racing triumfoval pošesté v řadě a podeváté z posledních deseti kol. Nice prodloužilo sérii proher za devět utkání, v tabulce se propadlo na 13. místo.
Lille v sedmibrankové přestřelce zvítězilo v Auxerre 4:3 a je třetí. Oba celky dohrávaly bez dvou vyloučených. Hosté šli do deseti v 38. minutě, když Ngoy fauloval jako poslední obránce, domácí pak po hodině hry oslabil Akpa.
V 88. minutě došlo k potyčce mezi domácím el-Azúzím a hostujícím Perraudem, po níž oba hráči také viděli červené karty.
Francouzská fotbalová liga - 16. kolo: Lyon - Le Havre 1:0 (52. Šulc), Auxerre - Lille 3:4 (57. a 83. z pen. Sinayoko, 66. vlastní Mbemba - 9. Haraldsson, 77. Bentaleb, 80. Diaoune, 86. André), Lens - Nice 2:0 (15. a 57. Edouard), Štrasburk - Lorient 0:0, Marseille - Monako 1:0 (82. Greenwood).
Tabulka:
1.
Lens
16
12
1
3
28:13
37
2.
Paris St. Germain
16
11
3
2
35:14
36
3.
Marseille
16
10
2
4
36:15
32
4.
Lille
16
10
2
4
33:20
32
5.
Lyon
16
8
3
5
22:16
27
6.
Rennes
16
7
6
3
27:24
27
7.
Štrasburk
16
7
2
7
25:20
23
8.
Toulouse
16
6
5
5
24:19
23
9.
Monako
16
7
2
7
26:27
23
10.
Angers
16
6
4
6
17:18
22
11.
Brest
16
5
4
7
21:27
19
12.
Lorient
16
4
6
6
19:28
18
13.
Nice
16
5
2
9
19:29
17
14.
FC Paříž
16
4
4
8
21:29
16
15.
Le Havre
16
3
6
7
13:22
15
16.
Auxerre
16
3
3
10
14:25
12
17.
Nantes
16
2
5
9
14:28
11
18.
Mety
16
3
2
11
17:37
11
Premier League
Manchester City v 16. kole anglické fotbalové ligy zvítězil i zásluhou dvou branek norského kanonýra Erlinga Haalanda na hřišti Crystalu Palace 3:0 a nadále ztrácí na vedoucí Arsenal dva body.
Třetí Aston Villa má jen o bod méně, na hřišti West Hamu, za který až v závěru nastoupil Tomáš Souček, ale dvakrát prohrávala, než slavila výhru 3:2.
Haaland se prosadil krátce před přestávkou ze hry a v 88. minutě skóre uzavřel z penalty za faul. Mezi tím se zapsal mezi střelce i záložník Foden.
V této sezoně Premier League už má Haaland na kontě 17 branek a kraluje tabulce střelců o šest gólů před Brazilcem Thiagem z Brentfordu.
Aston Villa ve východním Londýně inkasovala již po 29 sekundách hry poté, co Fernandes potrestal chybu obránce Konsy. Hosté rychle srovnali po vlastním gólu Mavropanose, ale ještě do přestávky vrátil "Kladivářům" vedení Bowen.
Po změně stran se však dvakrát do domácí sítě trefil záložník Rogers a rozhodl o prodloužení vítězné série na šest zápasů, což je klubový rekord v Premier League. Včetně Evropské ligy už má Aston Villa na kontě devět výher za sebou. Souček za West Ham nastoupil až v 88. minutě.
Sunderland v severoanglickém derby doma porazil Newcastle 1:0. Rozhodl krátce po přestávce vlastní gól Woltemadea, který si hlavou do sítě srazil centr Mukieleho.
Hosté už v prvním poločase přišli o obránce Burna, jenž po jednom z tvrdých střetů utrpěl zranění hrudníku a byl převezen do nemocnice. Sunderland prodloužil domácí neporazitelnost v sezoně a posunul se na sedmé místo.
Tottenham po úterní výhře 3:0 nad Slavií v Lize mistrů stejným výsledkem prohrál na hřišti Nottinghamu. Dvěma góly se blýskl Hudson-Odoi, zbylý dal Sangaré.
Anglická fotbalová liga - 16. kolo: Crystal Palace - Manchester City 0:3 (41. a 88. z pen. Haaland, 69. Foden), Nottingham - Tottenham 3:0 (28. a 50. Hudson-Odoi, 79. Sangaré), Sunderland - Newcastle 1:0 (47. vlastní Woltemade), West Ham - Aston Villa 2:3 (1. Fernandes, 24. Bowen - 50. a 80. Rogers, 9. vlastní Mavropanos), Brentford - Leeds 1:1 (70. Henderson - 82. Calvert-Lewin).
Tabulka:
1.
Arsenal
16
11
3
2
30:10
36
2.
Manchester City
16
11
1
4
38:16
34
3.
Aston Villa
16
10
3
3
25:17
33
4.
Chelsea
16
8
4
4
27:15
28
5.
Crystal Palace
16
7
5
4
20:15
26
6.
Liverpool
16
8
2
6
26:24
26
7.
Sunderland
16
7
5
4
19:17
26
8.
Manchester United
15
7
4
4
26:22
25
9.
Everton
16
7
3
6
18:19
24
10.
Brighton
16
6
5
5
25:23
23
11.
Tottenham
16
6
4
6
25:21
22
12.
Newcastle
16
6
4
6
21:20
22
13.
Fulham
16
6
2
8
23:26
20
14.
Brentford
16
6
2
8
22:25
20
15.
Bournemouth
15
5
5
5
21:24
20
16.
Nottingham
16
5
3
8
17:25
18
17.
Leeds
16
4
4
8
20:30
16
18.
West Ham
16
3
4
9
19:32
13
19.
Burnley
16
3
1
12
18:33
10
20.
Wolverhampton
16
0
2
14
9:35
2
Bundesliga
Lídr německé fotbalové ligy Bayern Mnichov ve 14. kole jen remizoval s poslední Mohučí 2:2. Bod favoritům v 87. minutě zachránil z penalty Harry Kane.
Dortmund remizoval na hřišti Freiburgu 1:1 a bodově se dotáhl na druhé Lipsko, které v sobotu prohrálo v Berlíně s Unionem 1:3. Oba celky ztrácejí na vedoucí Bayern devět bodů.
Bayern se sice po půlhodině ujal vedení zásluhou Karla, Mohuč ale překvapila gólem do šatny. Po standardní situaci se při svém druhém bundesligovém startu premiérově prosadil osmnáctiletý polský obránce Potulski.
V 67. minutě navíc domácí obrana nechala ve vápně nehlídaného I Če-songa, jenž hlavou zužitkoval přesný Bellův centr a nečekaně poslal outsidera do vedení.
Úřadující německý mistr pak těžko zdolával houževnatou obranu Mohuče a k dělbě bodů si musel pomoci penaltou, proti níž hosté vehementně protestovali. Potulski krátce přidržel Kanea za dres, anglický kanonýr jeho prohřešku využil a skácel se k zemi, načež sám penaltu proměnil.
Připsal si 80. gól v bundeslize. Bayern ve 14. kole pokořil metu 50 nastřílených branek a vytvořil nový rekord soutěže.
Dortmund v prvním poločase promarnil několik šancí. V 21. minutě ještě trefil Chukwuemeka tyč, ale o deset minut později už Bensebajní zblízka prolomil bezbrankový stav.
V 53. minutě však musel Bellingham ze hřiště po faulu na Treua, který se pokoušel zachytit nešikovnou přihrávku hostujícího brankáře Kobela.
Domácí využili početní převahu a našli víc prostoru k útoku. V 73. minutě Kobel sice vyrazil Suzukiho střelu na břevno, ale míč se odrazil k Hölerovim, ten jej prvním dotykem zpracoval a volejem rozhodl o dělbě bodů.
Stuttgart zvítězil v Brémách 4:0 a uspěl po třech ztrátách. Těsně před přestávkou zajistili hostům dvougólové vedení Chanús a Leweling. Werder od 59. minuty dohrával bez vyloučeného Coulibalyho a potřetí inkasoval po osmé ligové trefě nejlepšího střelce týmu Undava.
V nastavení uzavřel skóre střídající Führich. Stuttgart poskočil na poslední pohárové šesté místo.
Německá fotbalová liga - 14. kolo: Freiburg - Dortmund 1:1 (75. Höler - 31. Bensebajní), Bayern Mnichov - Mohuč 2:2 (29. Karl, 87. Kane z pen. - 45.+2 Potulski, 67. I Če-song), Brémy - Stuttgart 0:4 (40. Chanús, 44. Leweling, 79. Undav, 90.+7 Führich).
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
14
12
2
0
51:11
38
2.
Lipsko
14
9
2
3
29:16
29
3.
Dortmund
14
8
5
1
24:12
29
4.
Leverkusen
14
8
2
4
30:19
26
5.
Hoffenheim
14
8
2
4
29:20
26
6.
Stuttgart
14
8
1
5
25:22
25
7.
Frankfurt
14
7
3
4
29:29
24
8.
Union Berlín
14
5
3
6
19:23
18
9.
Freiburg
14
4
5
5
21:23
17
10.
Kolín nad Rýnem
14
4
4
6
22:23
16
11.
Mönchengladbach
14
4
4
6
18:22
16
12.
Brémy
14
4
4
6
18:28
16
13.
Wolfsburg
14
4
3
7
20:24
15
14.
Hamburk
14
4
3
7
15:24
15
15.
Augsburg
14
4
1
9
17:28
13
16.
St. Pauli
14
3
2
9
13:26
11
17.
Heidenheim
14
3
2
9
13:30
11
18.
Mohuč
14
1
4
9
13:26
7
Eredivisie
Brankář Vítězslav Jaroš v 16. kole nizozemské ligy čistým kontem přispěl k domácímu vítězství fotbalistů Ajaxu Amsterodam 2:0 v šlágru s Feyenoordem Rotterdam.
Čtyřiadvacetiletý český reprezentant počtvrté v ročníku neinkasoval a pomohl týmu k posunu na třetí místo o pět bodů za dnešního soupeře. Na lídry z PSV s dalším českým gólmanem Matějem Kovářem ztrácí Ajax 14 bodů.
O vítězství historicky nejúspěšnějšího celku nizozemské Eredivisie rozhodl v 13. minutě kapitán Klaassen. V 94. minutě ještě zpečetil úspěch v utkání označovaném jako "De Klassieker" střídající Mokio. Ajax vyhrál třetí ligový zápas za sebou.
Nizozemská fotbalová liga - 16. kolo: Sparta Rotterdam - Heerenveen 0:3, Ajax Amsterodam - Feyenoord Rotterdam 2:0 (Jaroš čisté konto), Twente Enschede - Deventer 2:0, Breda - Utrecht 1:1.
Tabulka:
1.
PSV Eindhoven
16
14
1
1
50:20
43
2.
Feyenoord Rotterdam
16
11
1
4
41:20
34
3.
Ajax Amsterodam
16
8
5
3
30:20
29
4.
Nijmegen
16
8
4
4
41:27
28
5.
Groningen
16
8
2
6
24:21
26
6.
Alkmaar
15
7
4
4
28:24
25
7.
Twente Enschede
16
6
6
4
25:20
24
8.
Utrecht
16
6
5
5
27:21
23
9.
Heerenveen
16
5
5
6
26:26
20
10.
Sparta Rotterdam
16
6
2
8
17:31
20
11.
Zwolle
16
5
4
7
20:36
19
12.
Deventer
16
4
6
6
25:28
18
13.
Sittard
16
5
3
8
21:26
18
14.
Excelsior Rotterdam
15
5
1
9
14:26
16
15.
Volendam
16
3
5
8
19:30
14
16.
Almelo
16
4
2
10
26:41
14
17.
Breda
16
3
4
9
16:25
13
18.
Telstar
16
2
6
8
19:27
12
Serie A
Fotbalisté Interu Milán zvítězili na hřišti FC Janov 2:1 a po 15. kole italské ligy se i díky ztrátám soupeřů posunuli do čela tabulky.
Druhý AC Milán totiž doma jen remizoval se Sassuolem 2:2 a třetí Neapol prohrála na hřišti Udine 0:1. Inter má na městské rivaly náskok bodu, úřadující mistr ztrácí ještě o bod víc.
Nový lídr rozhodl v prvním poločase góly Bissecka a Martíneze, jenž se s osmi trefami osamostatnil v čele střelecké tabulky před Pulisicem z AC. Za domácí snížil Vitinha, ale Janov už nedokázal prodloužit sérii bez porážky na šest utkání a patří mu 16. místo.
Mistrovská Neapol se v Udine nemohla dostat do zápasového tempa. Ve druhém dějství hosty dvakrát zachránil videorozhodčí.
Trefa nizozemského záložníka Ekkelenkampa v 73. minutě už ale byla regulérní a rozhodla o první porážce SSC po třech výhrách. Udine ztrácí jen tři body na poslední pohárovou příčku.
Sassuolo v Miláně poslal ve 13. minutě do vedení Koné. Domácí mohli odpovědět po šanci Rabiota, ale francouzský záložník nadvakrát selhal. Vyrovnat se podařilo až ve 34. minutě devatenáctiletému obránci Bartesaghimu, jenž na zadní tyči zužitkoval přízemní centr Loftuse-Cheeka.
Mládežnický italský reprezentant se v Serii A trefil poprvé, navíc na začátku druhého poločasu zblízka využil mezeru u bližší tyče Muričovy branky a dokonal obrat.
Ani favorit ale vedení neudržel, v 77. minutě zařídil dělbu bodů Laurienté. Stejný hráč mohl v 88. minutě rozhodnout o výhře Sassuola, jeho dělovka z hranice vápna ale skončila na tyči.
Poslední Fiorentina prohrála doma gólem v závěrečném nastavení 1:2 s Veronou a nadále čeká na první tříbodový zisk v sezoně. O výhře Hellasu rozhodl nigerijský útočník Orban, autor obou branek.
Tým z Verony čekal na ligové vítězství do minulého kola, nyní přidal hned druhé a jen dva body ho dělí od pozic znamenajících záchranu.
Italská fotbalová liga - 15. kolo: AC Milán - Sassuolo 2:2 (34. a 47. Bartesaghi - 13. Koné, 77. Laurienté), Fiorentina - Hellas Verona 1:2 (69. vlastní Núňez - 42. a 90.+3 Orban), Udine - Neapol 1:0 (73. Ekkelenkamp), FC Janov - Inter Milán 1:2 (68. Vitinha - 6. Bisseck, 38. Martínez), Boloňa - Juventus Turín 0:1 (64. Cabal).
Tabulka:
1.
Inter Milán
15
11
0
4
34:14
33
2.
AC Milán
15
9
5
1
24:13
32
3.
Neapol
15
10
1
4
22:13
31
4.
AS Řím
14
9
0
5
15:8
27
5.
Juventus Turín
15
7
5
3
19:14
26
6.
Boloňa
15
7
4
4
23:13
25
7.
Como
14
6
6
2
19:11
24
8.
Lazio Řím
15
6
4
5
17:11
22
9.
Sassuolo
15
6
3
6
21:19
21
10.
Udine
15
6
3
6
16:22
21
11.
Cremona
15
5
5
5
18:18
20
12.
Bergamo
15
4
7
4
19:18
19
13.
FC Turín
15
4
5
6
15:26
17
14.
Lecce
15
4
4
7
11:19
16
15.
Cagliari
15
3
5
7
15:21
14
16.
FC Janov
15
3
5
7
16:23
14
17.
Parma
15
3
5
7
10:18
14
18.
Hellas Verona
15
2
6
7
13:22
12
19.
Pisa
15
1
7
7
10:20
10
20.
Fiorentina
15
0
6
9
12:26
6
La Liga
Real Madrid v 16. kole španělské fotbalové ligy vyhrál na hřišti Alavésu 2:1 a dál ztrácí na Barcelonu čtyři body. Real se tak oklepal z minulé porážky s Celtou Vigo, která dnes na svůj úspěch proti Realu navázala a porazila Bilbao rovněž 2:0.
Sevilla zdolala nováčka z Ovieda 4:0, uspěla po třech zápasech. Hosté naopak natáhli sérii bez výhry na devět utkání a jsou předposlední s pětibodovým mankem na záchranu.
Real vedl od 24. minuty po 17. ligové brance Mbappého, který si tak drží průměr více než gólu na zápas a v čele tabulky střelců má na druhého Torrese z Barcelony náskok šesti tref.
Alavés v 67. minutě reagoval na nepříznivý stav trojitým střídáním a jeden z nových hráčů na trávníku - útočník Vicente - po třech minutách srovnal. Domácí se z nerozhodného skóre však radovali jen šest minut, pak zafungovala spolupráce brazilského dua Vinícius Júnior - Rodrygo a druhý jmenovaný dal vítězný gól.
Celtu poslal ve 48. minutě do vedení Swedberg a navázal na dvoubrankové představení z minulého kola na hřišti Realu. Jednadvacetiletého švédského útočníka v 55. minutě doplnil Abdellaoui.
Hosté měli šanci zdramatizovat utkání z penalty, Nico Williams však selhal. Athletic si připsal třetí porážku z posledních pět kol a ze 7. místa ztrácí na pohárové příčky bod. Celta je o jedno místo a bod horší.
Sevilla brzy vedla po Adamsově gólu. Nigerijského útočníka do přestávky napodobil Sow a ve druhém dějství se prosadili Mendy a Ejuke. Oviedo navíc v závěru přišlo o obránce Carma, protože dostal během necelých dvou minut dvě žluté karty.
Z programu 16. kola vypadl zápas třetího Villarrealu na hřišti posledního Levante. Vedení ligy utkání odložilo kvůli silným dešťům v regionu a s ohledem na bezpečnostní doporučení úřadů v souvislosti s meteorologickou výstrahou pro okolí Valencie.
Španělská fotbalová liga - 16. kolo: FC Sevilla - Oviedo 4:0 (4. Adams, 22. Sow, 51. Mendy, 89. Ejuke), Celta Vigo - Bilbao 2:0 (48. Swedberg, 55. Abdellaoui), Alavés - Real Madrid 1:2 (69. Vicente - 24. Mbappé, 76. Rodrygo).
Utkání Levante - Villarreal bylo kvůli silnému dešti odloženo.
Tabulka:
1.
FC Barcelona
17
14
1
2
49:20
43
2.
Real Madrid
17
12
3
2
34:16
39
3.
Villarreal
15
11
2
2
31:13
35
4.
Atlético Madrid
17
10
4
3
30:16
34
5.
Espaňol Barcelona
16
9
3
4
20:16
30
6.
Betis Sevilla
15
6
6
3
25:19
24
7.
Bilbao
17
7
2
8
15:22
23
8.
Celta Vigo
16
5
7
4
20:19
22
9.
FC Sevilla
16
6
2
8
24:24
20
10.
Getafe
16
6
2
8
13:18
20
11.
Elche
16
4
7
5
19:20
19
12.
Alavés
16
5
3
8
14:17
18
13.
Vallecano
15
4
5
6
13:16
17
14.
Mallorca
16
4
5
7
18:23
17
15.
San Sebastian
16
4
4
8
20:24
16
16.
Pamplona
16
4
3
9
14:20
15
17.
Valencie
16
3
6
7
15:25
15
18.
Girona
16
3
6
7
15:30
15
19.
Oviedo
16
2
4
10
7:26
10
20.
Levante
15
2
3
10
16:28
9
