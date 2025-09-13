Zahraniční ligy: Krejčí začal v Anglii žlutou kartou po sedmi minutách. Vlci prohráli

Bývalý kapitán Sparty Krejčí, který do Anglie zamířil po ročním působení ve španělské Gironě, nastoupil před stoperskou trojicí a už v sedmé minutě dostal za faul zezadu v souboji o míč žlutou kartu.
Zápas v 29. minutě rozhodl hlavou německý talent Woltemade, kterého Newcastle získal ze Stuttgartu za více než dvě miliardy korun.
Góly letních posil vynesly Arsenalu výhru 3:0 nad Nottinghamem. Dvakrát skóroval španělský záložník Zubimendi, jednou se prosadil švédský útočník Gyökeres. Tomu před odkrytou branku přihrál Eze, jenž se do mateřského klubu vrátil na konci srpna.
Arsenal, který se v Lize mistrů v listopadu představí v pražském Edenu, vyhrál dva úvodní ligové zápasy, pak nestačil na liverpoolské šampiony.
Proti Nottinghamu ho v 32. minutě poslal do vedení mistr Evropy Zubimendi, který se po rohu další letní posily Maduekeho opřel za vápnem do odvráceného míče a z voleje ho poslal do sítě. Dal první gól v dresu londýnského klubu, který díky skóre vede tabulku.
V první minutě druhé půle skóroval Gyökeres, jenž má po přestupu ze Sportingu Lisabon v Premier League na kontě už tři góly. Mohl dát i další, ale z úhlu nastřelil tyč, o třetí branku se tak hlavou postaral opět Zubimendi.
Nottingham, který po odvolání trenéra Nuna Espírita Santa poprvé vedl Ange Postecoglou, měl největší šanci, když prudký centr odražený od Woodovy hrudi trefil břevno.
Real vyhrál i v oslabení
Fotbalisté Realu Madrid vyhráli i čtvrtý zápas nového ročníku španělské ligy a vedou tabulku s tříbodovým náskokem. V San Sebastianu dnes zvítězili i v početním oslabení 2:1.
Favorizované hosty poslal do vedení v 12. minutě střelou z hranice šestnáctky po sólu Mbappé, který dal čtvrtý gól v sezoně. O dvacet minut později ale zkomplikoval "Bílému baletu" situaci červenou kartou obránce Huijsen, který na polovině hřiště stáhl unikajícího protivníka za rameno k zemi.
I v oslabení však hosté zvýšili. Mbappé našel ve vápně Gülera, kterému pranic nevadila přesila domácích zadáků. Po změně stran trefil míč do ruky padajícího Carvajala a Oyarzabal z penalty snížil. Na remízu však domácí hráči, kteří na jaře v pohárové odvetě dokázali Realu nastřílet čtyři branky, nedosáhli a po čtyřech kolech mají v tabulce pouhé dva body.
Getafe zahájilo ligu třemi zápasy venku a vytěžilo z nich dvě výhry. Třetí dnes přidalo v prvním utkání doma, kde zdolalo nováčka z Ovieda 2:0. Oba góly padly v dlouhém nastavení prvního poločasu, český brankář Jiří Letáček do hry ve vítězném týmu nezasáhl.
Anglická fotbalová liga - 4. kolo:
Arsenal - Nottingham 3:0 (32. a 79. Zubimendi, 46. Gyökeres), Bournemouth - Brighton 2:1 (18. Scott, 61. Semenyo z pen. - 48. Mitoma), Crystal Palace - Sunderland 0:0, Everton - Aston Villa 0:0, Fulham - Leeds 1:0 (90.+4 vlastní Gudmundsson), Newcastle - Wolverhampton 1:0 (29. Woltemade),
18:30 West Ham - Tottenham,
21:00 Brentford - Chelsea.
Tabulka:
|1.
|Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|2.
|Liverpool
|3
|3
|0
|0
|8:4
|9
|3.
|Bournemouth
|4
|3
|0
|1
|6:5
|9
|4.
|Chelsea
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|5.
|Everton
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|7.
|Tottenham
|3
|2
|0
|1
|5:1
|6
|8.
|Crystal Palace
|4
|1
|3
|0
|4:1
|6
|9.
|Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|10.
|Fulham
|4
|1
|2
|1
|3:4
|5
|11.
|Manchester United
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|12.
|Brighton
|4
|1
|1
|2
|4:6
|4
|13.
|Nottingham
|4
|1
|1
|2
|4:8
|4
|14.
|Leeds
|4
|1
|1
|2
|1:6
|4
|15.
|Manchester City
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|16.
|Burnley
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|17.
|Brentford
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|18.
|West Ham
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|19.
|Aston Villa
|4
|0
|2
|2
|0:4
|2
|20.
|Wolverhampton
|4
|0
|0
|4
|2:9
|0
Španělská fotbalová liga - 4. kolo:
Getafe - Oviedo 2:0 (45.+4 M. Martín, 45.+9 Mayoral), San Sebastian - Real Madrid 1:2 (56. Oyarzabal z pen. - 12. Mbappé, 44. Güler),
18:30 Bilbao - Alavés,
21:00 Atlético Madrid - Villarreal.
Tabulka:
|1.
|Real Madrid
|4
|4
|0
|0
|8:2
|12
|2.
|Bilbao
|3
|3
|0
|0
|6:3
|9
|3.
|Getafe
|4
|3
|0
|1
|6:4
|9
|4.
|Villarreal
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|5.
|FC Barcelona
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|6.
|Espaňol Barcelona
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|7.
|Elche
|4
|1
|3
|0
|6:4
|6
|8.
|Betis Sevilla
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|9.
|Valencie
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|10.
|Vallecano
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11.
|FC Sevilla
|4
|1
|1
|2
|7:7
|4
|12.
|Alavés
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13.
|Pamplona
|3
|1
|0
|2
|1:2
|3
|14.
|Celta Vigo
|4
|0
|3
|1
|3:5
|3
|15.
|Oviedo
|4
|1
|0
|3
|1:7
|3
|16.
|Atlético Madrid
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|17.
|San Sebastian
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|18.
|Mallorca
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|19.
|Levante
|3
|0
|0
|3
|3:7
|0
|20.
|Girona
|3
|0
|0
|3
|1:10
|0