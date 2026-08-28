Zahraniční ligy: Haaland děsí soupeře i s novým sestřihem, Bayern si ve šlágru zastřílel

Erling Haaland dvěma góly pomohl Manchesteru City k vítězství 4:1 na hřišti Crystal Palace, dvakrát se trefil i Rayan Cherki. Bayern nastřílel Stuttgartu pět gólů, PSG znovu zachraňovalo alespoň bod za remízu.
Premier League
Manchester City v 2. kole anglické ligy zvítězil 4:1 na hřišti Crystal Palace a zůstal stoprocentní. Dvakrát se trefili Erling Haaland a Rayan Cherki, úřadující vítěz Konferenční ligy a soupeř Sparty v Evropské lize zůstal s nulou bodů na kontě.
Zatímco v neděli zachraňovali City výhru nad Bournemouthem až v závěru, dnešní zápas měli pod kontrolou. Už v 17. minutě se hlavou trefil Haaland a zlomil tak "kletbu" svých ostříhaných vlasů.
Tři branky padly během pětiminutovky před hodinou hry. Nejprve v 54. minutě zvýšil Cherki. Krátce poté hosté snížili, když španělský mistr světa Yéremy Pino trefil z přímého kopu břevno, míč odrazil do brankáře Guanluigiho Donnarummy a od něj do tyče a poté do sítě.
Už v 59. minutě ale zvýšil na 3:1 pro hosty Cherki a skóre uzavřel v 84. minutě tvrdou ranou zblízka Haaland.
Anglická fotbalová liga - 2. kolo: Crystal Palace - Manchester City 1:4 (56. vlastní Donnarumma - 17. a 84. Haaland, 54. a 59. Cherki).
Tabulka:
1.
Manchester City
2
2
0
0
6:2
6
2.
Brighton
1
1
0
0
4:0
3
3.
Brentford
1
1
0
0
3:0
3
Arsenal
1
1
0
0
3:0
3
5.
Hull
1
1
0
0
2:0
3
Everton
1
1
0
0
2:0
3
7.
Chelsea
1
1
0
0
3:2
3
8.
Ipswich
1
1
0
0
2:1
3
9.
Leeds
1
1
0
0
1:0
3
10.
Liverpool
1
0
1
0
2:2
1
Newcastle
1
0
1
0
2:2
1
12.
Fulham
1
0
0
1
2:3
0
13.
Bournemouth
1
0
0
1
1:2
0
Sunderland
1
0
0
1
1:2
0
15.
Nottingham
1
0
0
1
0:1
0
16.
Manchester United
1
0
0
1
0:2
0
17.
Tottenham
1
0
0
1
0:3
0
Coventry
1
0
0
1
0:3
0
19.
Aston Villa
1
0
0
1
0:4
0
20.
Crystal Palace
2
0
0
2
1:6
0
Bundesliga
Bayern Mnichov zahájil obhajobu titulu v německé fotbalové lize jednoznačným vítězstvím 5:1 nad Stuttgartem v atraktivním úvodním duelu nové sezony.
Jediným dvojnásobným střelcem byl v zahajovacím duelu 64. bundesligové sezony hostující Josha Vagnoman, jenž se trefil do obou branek.
První gól ročníku vstřelil ve 21. minutě hlavou po rohu obránce Dayot Upamecano a další trefy padaly v setrvalém mnichovském dešti až po přestávce.
V 52. minutě sice srovnal Vagnoman, ale už tři minuty nato znovu poslal Bayern do vedení Michael Olise a krátce poté se Vagnoman při nepovedeném odkopu trefil do vlastní branky.
V závěru zvýšili vedení domácích Aleksandar Pavlovic a Luis Díaz. Bayern před zraky nového německého reprezentačního trenéra Jürgena Kloppa neprohrál už patnáctý zahajovací ligový zápas za sebou.
Německá fotbalová liga - 1. kolo: Bayern Mnichov - Stuttgart 5:1 (21. Upamecano, 55. Olise, 57. vlastní Vagnoman, 82. Pavlovič, 90.+2 Díaz - 52. Vagnoman).
Ligue 1
Hráči Paris St. Germain znovu v domácí lize remizovali 2:2, i proti Lillle přitom museli dotahovat dvougólovou ztrátu.
Pět dnů po vydřené remíze v Rennes na úvod ligové sezony tentokrát zachránili alespoň bod v Lille až v nastaveném čase.
Zkázu šampiona Ligy mistrů minulou neděli zachránil střídající Španěl Ferran Torres, jenž dvakrát skóroval v posledních dvaceti minutách. Dnes PSG potkal stejný scénář v Lille.
V 21. minutě rozjásal domácí islandský útočník Hákon Haraldsson a po další asistenci devětatřicetiletého matadora Oliviera Girouda zasadil favoritovi druhou ránu Dilane Bakwa.
Pařížský tým nicméně předvedl famózní závěr: nejdříve vymetl šibenici Portugalec Vitinha a dělbu bodů zajistil v páté nastavené minutě brazilský bek Marquinhos.
Hůř začal PSG domácí sezonu jen před šesti lety, tehdy měl dvě prohry a to bylo také naposledy, kdy nezískal titul. Z trůnu ho v sezoně 2020/21 sesadilo právě Lille.
Francouzská fotbalová liga - 2. kolo: Lille - Paris St. Germain 2:2 (21. Haraldsson, 84. Bakwa - 90.+1 Vitinha, 90.+5 Marquinhos).
Tabulka:
1.
Lille
2
1
1
0
4:2
4
2.
Marseille
1
1
0
0
4:0
3
3.
Lens
1
1
0
0
5:2
3
4.
Lyon
1
1
0
0
2:0
3
5.
Monako
1
1
0
0
1:0
3
6.
Paris St. Germain
2
0
2
0
4:4
2
7.
Rennes
1
0
1
0
2:2
1
Brest
1
0
1
0
2:2
1
Le Mans
1
0
1
0
2:2
1
10.
FC Paříž
1
0
1
0
0:0
1
Lorient
1
0
1
0
0:0
1
Nice
1
0
1
0
0:0
1
Troyes
1
0
1
0
0:0
1
14.
Le Havre
1
0
0
1
0:1
0
15.
Angers
1
0
0
1
0:2
0
Toulouse
1
0
0
1
0:2
0
17.
Auxerre
1
0
0
1
2:5
0
18.
Štrasburk
1
0
0
1
0:4
0
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