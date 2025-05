Zahraniční ligy: Coufal zažil dojemnou rozlučku, Arsenal slaví důležitou výhru

Nottingham ve 37. kole anglické ligy zvítězil na hřišti West Hamu 2:1 a živí naději na účast v Lize mistrů. Český obránce Vladimír Coufal odehrál celý zápas a po závěrečném hvizdu se rozloučil s domácími fanoušky, protože v létě londýnský klub po konci pětileté smlouvy opustí. Jeho spoluhráč Tomáš Souček hrál do 58. minuty.

Hráči Arsenalu přehráli Newcastle 1:0 a uhájili před ním druhé místo v tabulce. Zápas rozhodl po změně stran záložník Declan Rice, který se prosadil tvrdou střelou zpoza vápna. Arsenal prohrál s Newcastlem v této sezoně jednou v lize a poté dvakrát v Ligovém poháru doma i venku. Nyní proti němu poprvé v ročníku skóroval, má na dosah titul vicemistra a zajistil si start v Lize mistrů.

Nottingham poslal do vedení v 11. minutě Gibbs-White, který skóroval i minulý týden proti Leicesteru. K první výhře po čtyřech soutěžních zápasech hosty nasměroval přímý kop Švéda Elangy, po kterém se prosadil hlavou Milenkovič. Gól srbského stopera videorozhodčí zkoumali šest minut kvůli možnému ofsajdu, ale nakonec jej uznali.

West Ham ze závěrečné střelecké převahy vytěžil snížení, o které se postaral Bowen ranou pod břevno. Anglický útočník se trefil ve čtvrtém domácím zápase po sobě, což se v dresu West Hamu povedlo naposledy Jessemu Lingardovi v roce 2021.

Rozlučka Vladimíra Coufala:

Forever a part of the West Ham family. ❤️⚒️ pic.twitter.com/mwuihoXqj2 — West Ham United (@WestHam) May 18, 2025

Nottingham je v tabulce sedmý jen o skóre za Manchesterem City, který má zápas k dobru. Oběma týmům chybí jen bod na Newcastle, Chelsea a Aston Villu, které drží pozice znamenající účast v LM. Citizens se jako jediní ještě mohou bodově dotáhnout na Arsenal. West Ham nezvítězil v pátém domácím utkání za sebou a zůstal na 15. místě.

Souboj sestupujících tabulkových sousedů Leicesteru s Ipswichem vyhrály 2:0 domácí "Lišky". K vítězství je nasměroval Vardy 200. gólem v 500. zápase za Leicester, který byl zároveň jeho posledním v klubu. Skóre uzavřel po změně stran Ir McAteer a Leicester poslal soupeře na předposlední místo v tabulce.

V londýnském derby mezi Brentfordem a Fulhamem byli úspěšnější hosté. Domácím nestačily góly Kamerunce Mbeuma a Konžana Wissy, kteří skórovali shodně po 19. v sezoně a zareagovali na trefu Mexičana Jiméneze, s 12 brankami nejlepšího střelce soupeře. Obrat se ale díky "slepeným" gólům ve druhé půli povedl i Fulhamu, který zvítězil 3:2 a ukončil soupeřovu sérii čtyř výher.

Evertonu v posledním zápase na svém dosavadním stadionu porazil sestupující Southampton 2:0. V Goodison Parku hrál Everton od roku 1982, ale od příští sezony se přesune na nový stadion v Bramley-Moore s kapacitou 50 tisíc míst.

Vítěznou rozlučku se stadionem obstaral dvěma góly Senegalec Ndiaye, který se trefil už po šesti minutách. Druhou trefu přidal v nastavení prvního poločasu, kdy si po McNeilově přihrávce poradil s vybíhajícím gólmanem Ramsdalem a poslal míč do prázdné branky.

Southampton se dostal do nebezpečného zakončení až po hodině hry, ale domácí gólman Pickford byl pozorný. Anglický brankář se zaskvěl šest minut před koncem, kdy zlikvidoval Stewartovu střelu a následná dorážka střídajícího Smallbonea skončila na tyči.

Poslední Southampton nevyhrál v lize od začátku února, ve 13 zápasech vybojoval za tu dobu jen tři remízy.

Villarreal si skalpem Barcelony vystřelil Ligu mistrů

Fotbalisté mistrovské Barcelony prohráli v 37. kole španělské ligy s Villarrealem 2:3, utrpěli v domácí soutěži první porážku od prosince a výsledkem si pokazili následnou slavnost s předáním trofeje. "Žlutá ponorka" si po obratu zajistila účast v Lize mistrů, po pátém vítězství za sebou skončí pátá v tabulce.

Villarreal poslal do vedení už ve 4. minutě nejlepší střelec týmu Pérez, ale Barcelona skóre ještě do poločasu brankami Yamala a Lópeze otočila. Oba mladíci se trefili zpoza vápna. Yamalovi se to povedlo po čtvrtečním vítězném gólu do sítě Espaňolu podruhé za sebou. Otočka se ale po změně stran povedla i soupeři. Nejprve Comesaňa přeloboval gólmana Ter Stegena, v závěru se do prázdné branky trefil střídající Kanaďan Buchanan a dal první gól v dresu Villarrealu od zimního příchodu na hostování z Interu Milán. Barcelona doma prohrála po 17 soutěžních zápasech.

Druhý Real Madrid díky brankám až v závěrečné čtvrthodině zvítězil na hřišti Sevilly 2:0. Hrál přitom už od 12. minutě proti oslabenému soupeři po vyloučení stopera Badého, který stáhl unikajícího Mbappého. A zkraje druhé půle dostal červenou kartu druhý domácí hráč Romero, který po necelých 30 sekundách po vystřídání nebezpečně fauloval Tchouaméniho. Bezbrankový stav zlomil Mbappé, který si 29. gólem v sezoně upevnil vedení v tabulce střelců, výsledek zpečetil Bellingham.

Vedle Barcelony, Villarrealu a Realu si Ligu mistrů zahrají Atlético Madrid a Bilbao. Atlético si poradilo 4:1 s Betisem Sevilla. Dva góly dal Julián Álvarez, který v této sezoně vstřelil ve všech soutěžích 29 branek a stal se hráčem s nejvíce góly v premiérové sezoně v dresu madridského celku od Radamela Falcaa v ročníku 2011/12. Bilbao porazilo 1:0 Valencii, která tím přišla o možnost dostat se do evropských pohárů.

Girona i s Ladislavem Krejčím prohrála na hřišti San Sebastianu 2:3. Český obránce se do sestavy katalánského celku vrátil po karetním trestu, který si odpykal v úterním zápase s Valladolidem.

Na rozdíl od Girony stále hrozí pád do druhé ligy Espaňolu se záložníkem Alexem Králem. Po porážce 0:2 v Pamploně má barcelonský celek na posledním nesestupovém místě už jen dvoubodový náskok nad Leganésem, který zvítězil v Las Palmas. Král vynechal čtvrteční městské derby s Barcelonou kvůli nemoci, tentokrát nastoupil v 83. minutě.

Anglická fotbalová liga - 37. kolo:

Everton - Southampton 2:0 (6. a 45.+2 Ndiaye), West Ham - Nottingham 1:2 (86. Bowen - 11. Gibbs-White, 61. Milenkovič), Brentford - Fulham 2:3 (22. Mbeumo, 43. Wissa - 16. Jiménez, 68. Cairney, 70. Wilson), Leicester - Ipswich 2:0 (28. Vardy, 69. McAteer),

17:30 Arsenal - Newcastle.

Tabulka:

1. Liverpool 36 25 8 3 83:37 83 2. Arsenal 36 18 14 4 66:33 68 3. Newcastle 36 20 6 10 68:45 66 4. Chelsea 37 19 9 9 63:43 66 5. Aston Villa 37 19 9 9 58:49 66 6. Manchester City 36 19 8 9 67:43 65 7. Nottingham 37 19 8 10 58:45 65 8. Brentford 37 16 7 14 65:56 55 9. Brighton 36 14 13 9 59:56 55 10. Fulham 37 15 9 13 54:52 54 11. Bournemouth 36 14 11 11 55:43 53 12. Crystal Palace 36 12 13 11 46:48 49 13. Everton 37 10 15 12 41:44 45 14. Wolverhampton 36 12 5 19 51:64 41 15. West Ham 37 10 10 17 43:61 40 16. Manchester United 37 10 9 18 42:54 39 17. Tottenham 37 11 5 21 63:61 38 18. Leicester 37 6 7 24 33:78 25 19. Ipswich 37 4 10 23 35:79 22 20. Southampton 37 2 6 29 25:84 12

Španělská fotbalová liga - 37. kolo:

FC Barcelona - Villarreal 2:3 (38. Yamal, 45.+4 F. López - 4. A. Pérez, 50. Comesaňa, 80. Buchanan), Celta Vigo - Vallecano 1:2 (10. z pen. Alonso - 17. Palazón, 45.+2 De Frutos), Las Palmas - Leganés 0:1 (6. Raba), Mallorca - Getafe 1:2 (90.+4 Larin - 57. Arambarri, 65. Uche), San Sebastian - Girona 3:2 (5. Marín, 20. Oyarzabal, 90.+1 Mariezkurrena - 10. Stuani, 77. Portu), FC Sevilla - Real Madrid 0:2 (75. Mbappé, 87. Bellingham), Valencie - Bilbao 0:1 (72. Berenguer), Valladolid - Alavés 0:1 (18. z pen. K. García), Atlético Madrid - Betis Sevilla 4:1 (10. a 75. Álvarez, 45.+3 Le Normand, 86. Correa - 67. Fornals), Pamplona - Espaňol Barcelona 2:0 (17. Oroz, 90.+1 R. García).

Tabulka: