Zahraniční ligy: Bayern překvapivě prohrál v Mohuči, tabulku v Německu vede Dortmund

Fotbalisté Dortmundu si ve 29. kole německé ligy lehce poradili s Frankfurtem 4:0 a posunuli se do čela tabulky před Bayern Mnichov. Obhájce titulu totiž po vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů prohrál 1:3 v Mohuči a na nově vedoucí Borussii ztrácí jeden bod.

Úřadující vicemistr Dortmund otevřel skóre v zápase s Frankfurtem v 19. minutě, kdy Bellingham šikovnou otočkou obešel obránce a zakončil na zadní tyč Trappovy branky.

O pět minut později se prosadil Malen a před přestávkou zvýšil již na 3:0 hlavičkou Hummels.

Ve druhém poločase pojistil výhru Dortmundu svým druhým gólem Malen, opět po přihrávce Adayemiho. Borussia vyhrála devět domácích zápasů v řadě v jedné sezoně poprvé v historii, devátý Frankfurt čeká na ligovou výhru již od února.

Bayernu s bývalým trenérem Mohuče Thomasem Tuchelem na lavičce rozhodčí nejprve neuznali trefu Maného kvůli ofsajdu, ale ve 29. minutě už se senegalský útočník prosadil hlavou regulérně a dal sedmý gól v sezoně.

V 65. minutě vyrovnal Ajorque. Francouzský útočník, který během zimní přestávky přestoupil do Mohuče ze Štrasburku, skóroval ve čtvrtém zápase za sebou a pošesté v ročníku. O osm minut později dokonal obrat Barreira a výhru šestého celku neúplné tabulky potvrdil o chvíli později Martín.

Brémy s Jiřím Pavlenkou v brance porazily poslední Herthu 4:2. Werder zvítězil v bundeslize poprvé od února, prvním hattrickem v kariéře sestřelil Herthu Ducksch. Tři góly dal do 51. minuty, po hodině hry na něj navázal Weiser po chybě brankáře. Pavlenku v závěru zápasu překonali Ngankam a z penalty Lukebakio.

Hoffenheim s obráncem Pavlem Kadeřábkem prohrál s Kolínem nad Rýnem 1:3. Do přestávky skórovali Kainze a Selke a v nastavení druhé půle zpečetil výhru Thielmann. Snížit ještě stihl z pokutového kopu Dolberg. Kadeřábek odehrál celý zápas, jeho tým má na 14. místě náskok čtyř bodů na barážovou pozici, Kolín se soupeři vzdálil na šest bodů.

Po třech zápasech se podařilo zvítězit Wolfsburgu, který deklasoval 5:1 sestupem ohroženou Bochum a drží se ve hře o evropské poháry. V prvním poločase se prosadili Svanberg, Kamiňski a Wimmer. Švédský záložník Svanberg přidal gól i ve druhém poločase, po snížení Broschinského ještě Waldschmmidt skóroval z dorážky po neúspěšné Windově penaltě.

Německá fotbalová liga - 29. kolo:

Bochum - Wolfsburg 1:5 (69. Broschinski - 10. a 56. Svanberg, 21. Kaminski, 33. Wimmer, 77. Waldschmidt), Hertha Berlín - Brémy 2:4 (68. Ngankam, 79. Lukebakio z pen. - 6., 27. a 51. Ducksch, 63. Weisner), Hoffenheim - Kolín nad Rýnem 1:3 (90.+4 Dolberg z pen. - 18. Kainz z pen., 39. Selke, 90.+2 Thielmann), Mohuč - Bayern Mnichov 3:1 (65. Ajorque, 73. Barreiro, 79. Martín - 29. Mané), Dortmund - Eintracht Frankfurt 4:0 (24. a 66. Malen, 19. Bellingham, 41. Hummels).

1. Dortmund 29 19 3 7 66:39 60 2. Bayern Mnichov 29 17 8 4 78:33 59 3. Union Berlín 28 15 7 6 43:31 52 4. Lipsko 28 15 6 7 53:35 51 5. Freiburg 28 14 8 6 41:37 50 6. Mohuč 29 12 9 8 49:40 45 7. Leverkusen 28 13 5 10 51:40 44 8. Wolfsburg 29 11 10 8 51:37 43 9. Eintracht Frankfurt 29 11 9 9 49:45 42 10. Mönchengladbach 28 9 9 10 43:45 36 11. Kolín nad Rýnem 29 8 11 10 40:47 35 12. Brémy 29 10 5 14 47:56 35 13. Augsburg 29 8 6 15 38:54 30 14. Hoffenheim 29 8 5 16 39:50 29 15. Bochum 29 8 3 18 32:66 27 16. Stuttgart 29 5 10 14 36:51 25 17. Schalke 28 5 9 14 26:52 24 18. Hertha Berlín 29 5 7 17 35:59 22

Diego Jota řídil výhru Liverpoolu

Fotbalisté Liverpoolu porazili v anglické lize Nottingham 3:2 díky dvěma brankám Dioga Joty a přiblížili se příčkám zaručujícím evropské poháry.

Všechny góly padly ve druhém poločase. Ten otevřel gólově hned po dvou minutách Jota, který se prosadil hlavičkou po rohovém kopu.

O pouhé čtyři minuty později bylo vyrovnáno, když se prosadil odchovanec domácích Williams. Gólových osm minut zakončil opět Jota.

Hosté se vrátili do zápasu v 67. minutě, kdy Alissona překonal střelou v pádu Gibbs-White, za pár minut ale rozhodl zápas Salah po centru Alexandera-Arnolda.

Nad nyní předposlední Nottingham se posunul Leicester, který sestupové příčky opustil po výhře 2:1 nad Wolverhamptonem a ukončil sérii devíti ligových zápasů bez výhry.

"Lišky" prohrávaly již od 13. minuty po gólu Cunhy, zápas se jim však podařilo obrátit. Nejprve ve 36. minutě vyrovnal Iheanacho z penalty, ve druhém poločase pak vstřelil vítězný gól Castagne.

Po domácích debaklech s Crystal Palace 1:5 a Liverpoolem 1:6 nezabodoval Leeds ani na hřišti Fulhamu. Po bezbrankovém poločase otevřel skóre domácí Wilson, který si po centru Williana našel míč a prudkou ranou překonal Mesliera, zanedlouho z podobné situace zvýšil Pereira. Vlastní gól Palhinhy porážku jen zmírnil.

Fulham po předchozí sérii čtyř ligových zápasů bez zisku a vyřazení z Anglického poháru podruhé za sebou vyhrál a zaostává o osm bodů za pohárovými příčkami.

Ve formě hrající Aston Villa ztratila důležité body v boji o evropské poháry překvapivě s Brentfordem, který prohrál tři předcházející ligové zápasy. Na gól Toneyho v 65. minutě reagovali "Villans" až v 87. minutě.

Anglická fotbalová liga - 32. kolo:

Fulham - Leeds 2:1 (58. Wilson, 72. Pereira - 79. vlastní Palhinha), Brentford - Aston Villa 1:1 (65. Toney - 87. Douglas Luiz), Crystal Palace - Everton 0:0, Leicester - Wolverhampton 2:1 (36. Iheanacho, 75. Castagne - 13. Cunha), Liverpool - Nottingham 3:2 (47. a 55. Diogo Jota, 70. Salah - 51. Williams, 67. Gibbs-White).

1. Arsenal 32 23 6 3 77:34 75 2. Manchester City 30 22 4 4 78:28 70 3. Manchester United 30 18 5 7 46:37 59 4. Newcastle 30 15 11 4 48:24 56 5. Tottenham 31 16 5 10 57:45 53 6. Aston Villa 32 15 6 11 45:41 51 7. Liverpool 31 14 8 9 59:38 50 8. Brighton 29 14 7 8 54:37 49 9. Fulham 31 13 6 12 44:42 45 10. Brentford 32 10 14 8 48:43 44 11. Chelsea 31 10 9 12 30:33 39 12. Crystal Palace 32 9 10 13 31:40 37 13. Wolverhampton 32 9 7 16 27:44 34 14. Bournemouth 31 9 6 16 31:59 33 15. West Ham United 30 8 7 15 29:41 31 16. Leeds 32 7 8 17 41:62 29 17. Leicester 32 8 4 20 43:56 28 18. Everton 32 6 10 16 24:46 28 19. Nottingham 32 6 9 17 26:59 27 20. Southampton 32 6 6 20 27:56 24

Manchester City je ve finále FA Cupu

Fotbalisté Manchesteru City si v semifinále Anglického poháru lehce poradili s druholigovým Sheffieldem United, výhru 3:0 ve Wembley zařídil hattrickem Rijád Mahriz.

Sheffield United, který si může příští středu výhrou nad West Bromwichem zajistit postup do Premier League, začal ve Wembley lépe, ve 3. minutě střelu Ndiaye ale z bezprostřední blízkosti skvěle zlikvidoval Ortega. Do větší šance "Citizens" už svého soupeře nepustili a šli do vedení na konci první půle, kdy po faulu na Silvu proměnil penaltu Mahriz.

Alžírský útočník přidal druhou branku po hodině hry, kdy sólo od půlky hřiště bez problému zakončil. O pět minut později dokonal Mahriz hattrick po přesné přihrávce Grealishe. Stal se tak prvním střelcem hattricku v semifinále nejstarší klubové soutěže světa od roku 1958, kdy se to podařilo útočníkovi Manchesteru United Alexu Dawsonovi v zápase proti Fulhamu.

Obhájce ligového titulu se ve finále utká s vítězem druhého semifinále mezi Manchesterem United a Brightonem, které se odehraje v neděli.

Fotbalový Anglický pohár - semifinále:

Manchester City - Sheffield United 3:0 (1:0)

Branky: 43. z pen., 61. a 66. Mahriz.