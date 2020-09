"Zvěrstvo nejhrubšího zrna." Brankář zkopal ležícího protihráče za to, že mu dal gól

Nechutný incident přineslo utkání nižší slovenské soutěže mezi Hornými Turovci a Hontianskou Vrbicou. Brankář domácího fotbalového týmu strčil po inkasovaném gólu do soupeře a ležícího muže pak několikrát kopl, přičemž údery směřoval i na jeho břicho.

K osudnému okamžiku došlo poté, co v 35. minutě vstřelila Hontianská Vrbica gól po rohovém kopu. Domácí reklamovali, že si před střelou pomohl soupeř rukou. Rozhodčí se autora trefy zeptal, ten však případné porušení pravidel odmítl přiznat. To rozčílilo gólmana Horných Turovců.

"Brankář domácích dostal červenou kartu za hrubé nesportovní chování. Strčil do protihráče oběma rukama a po pádu na trávník ho třikrát kopnul nadměrnou silou v přerušené hře," citoval hlavního rozhodčího Ivana Kováče slovenský portál sportnet.sme.sk, který na incident upozornil.

"Dali jsme gól, což domácí brankář neunesl. Strčil našeho hráče a v amoku ho dokopal. Naštěstí všichni přítomní pochopili, že se děje něco špatného, a brankáře zkrotili," popisoval vedoucí týmu TJ Družstevník Hontianska Vrbica a starosta obce Karol Pilinský.

Zápasem šesté nejvyšší slovenské soutěže se bude zabývat Disciplinární komise Oblastního fotbalového svazu Levice. Očekávat se dá podle informací sportnet.sme.sk zastavení činnosti brankáře či pokuta pro klub.

"Incident odsoudili domácí hráči i diváci, kteří při odchodu ze hřiště vytleskali naše hráče, tedy fotbalisty soupeře. Bylo to pěkné gesto, ale jejich brankář by se měl léčit na psychiatrii. Nebyl to jeho první případ," tvrdil Pilinský.

S tím ovšem domácí klub nesouhlasil. "Bohužel, stalo se, co se stalo. Kluk za dvacet let nic podobného neudělal, neměli jsme s ním žádné problémy. Byl to nejspíš zkrat," krčil rameny Peter Varga, funkcionář týmu TJ Družstevník Horné Turovce a shodou okolností rovněž starosta obce.

"Reklamoval, že to byla ruka. Škoda, že to není vidět na videu. Protestovali všichni naši hráči. Rozhodčí to neviděl, a tak si zavolal útočníka hostů, aby se přiznal. Když to neudělal, náš brankář to nezvládl a vypukly u něho emoce. Není to žádný nervák, ale asi měl špatný den. Po střetnutí projevil lítost. Bude mít poučení do konce života," uvedl Varga.

Napadenému se po utkání přišli domácí hráči za chování brankáře omluvit. "On ale nepřišel a ani bych to od něho nepřijal. Kdyby mě strčil, nic neřeknu. Ale aby mě kopal na zemi do břicha? Zvěrstvo nejhrubšího zrna," ulevil si Pavel Pilinský. "Má štěstí, že nemám žádné zdravotní problémy. Trestní oznámení na něj proto podávat nebudu," doplnil.

Zápas nakonec skončil jednoznačným vítězstvím hostů 5:0. "Zbytek zápasu se odehrál v pokojném duchu. My jsme ale byli oslabení, což se ve druhém poločase projevilo. Nebýt vyloučení, mohl to být jiný zápas," posteskl si šéf Turovců.