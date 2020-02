Zraněný Souček bude West Hamu chybět zhruba tři týdny

Více než milion lidí vidělo velkou výstavu, kterou u příležitosti 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinciho uspořádalo pařížské muzeum Louvre. Na poslední podobnou retrospektivu, kterou instituce předloni věnovala francouzskému malíři Eugénovi Delacroixovi, přišlo zhruba o polovinu lidí méně, píše agentura AFP. "Je skvělé, že 500 let po smrti malíř italské renesance nadále tak fascinuje širokou veřejnost," konstatuje ředitel muzea Louvre Jean-Luc Martinez. Podle něj k návštěvnickému rekordu přispělo i to, že Louvre několikrát prodloužil otevírací hodiny do noci. Ty poslední tři byl vstup dokonce zdarma.