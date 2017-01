Udine podle všeho oživilo zájem o transfer Antonína Baráka. Slávistický generální ředitel Martin Krob se v krátkém telefonátu s reportérem Aktuálně.cz vyjádřil v obecné rovině: "Řeknu to takhle, nejsme nijak fixováni na přestupní okno a fakt, že se dneska směrem do některých evropských zemí uzavírá." Jak si to přeložit? Podle neoficiálních informací z Edenu je Barákův odchod do Udine sice rozjednaný, ale Slavia s hráčem rozhodně počítá na jarní část. Existuje však možnost, že by se už v nejbližších dnech mohla uzavřít dohoda o tom, že by Barák přestoupil do Serie A kupříkladu k 1.7. 2017. Takové dohodě by žádné termínové limity dané přestupním oknem nebránily.