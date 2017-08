To Leicester bude postrádat Roberta Hutha a také Dannyho Drinkwatera, kterého lanaří do svých řad jiný londýnský celek a to Chelsea. Právě s Chelsea odehrál Arsenal poslední zápas a to minulou neděli v anglickém superpoháru. A na penalty uspěl, připsal si tak druhou soutěžní výhru nad Blues v řadě. Když k tomu připočteme výhru v domácím Emirates Cupu, mají Gunners za sebou povedenou přípravu.