Zidane už není trenérem Realu. Po neúspěšné sezoně odstoupil

Hnutí Trikolóra, Svobodní a Strana soukromníků ČR budou v podzimních volbách kandidovat jako jedna volební strana. Pro vstup do Poslanecké sněmovny by jim tak stačilo pět procent hlasů. Podle volební novely by jako tříčlenná koalice muselo uskupení získat alespoň 11 procent hlasů.

Subjekt bude kandidovat pod názvem Trikolora Svobodní Soukromníci. Oslovit chce primárně pravicové voliče, hájit svobodu, respekt k právu, českou korunu, ochranu soukromého majetku a přispět k prosperitě Česka mimo jiné snižováním daní a byrokracie.