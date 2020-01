Mám nejlepší hráče. Modrič mě nadchl, zastal se Zidane svého týmu po zápasu v Getafe

Před Realem Madrid leží podle trenéra Zinédina Zidana na začátku roku 2020 výzva vybojovat první titul v lize po třech letech.

Za ním v prvním duelu v novém roce vykročili sobotní výhrou 3:0 na hřišti Getafe. "Bílý balet" má po 19 kolech stejně bodů jako Barcelona, která po remíze 2:2 v městském derby s Espaňolem vede La Ligu pouze o skóre.

"Je podstatné začít dobře vzhledem k výzvám, které jsou před námi. Víme, jak těžké je soutěž vyhrát. Jde o důležité vítězství. V Getafe je to vždycky složité. Hráči si zasloužili výhru, protože za ní šli od začátku," řekl sedmačtyřicetiletý Zidane deníku Marca.

Real neprohrál v lize podesáté za sebou, naplno však bodoval po předchozích třech remízách. Dvakrát se trefil Raphaël Varane, závěrečnou branku zařídil Luka Modrič. "V prvním poločase jsme se trápili, ale ustáli jsme to jako tým, což je důležité proti mužstvu, které nás dostalo pod tlak. Nakonec jsme vytěžili fantastický výsledek," citovaly Zidana klubové stránky.

Vyzdvihl výkon držitele Zlatého míče za rok 2018 Modriče. "Nesouhlasím s tím, co se o něm říká. Je to pro nás nesmírně důležitý hráč a proti Getafe hrál skvěle. Víme, co týmu přináší. Nadchl mě tím, že skóroval v nastavení po dlouhém sprintu. Dokázal tím, že je ve skvělé kondici," potěšilo francouzského mistra světa a Evropy.

Ocenil i výkon brankáře Thibauta Courtoise. "V první půli nás dvakrát nebo třikrát podržel, což se ukázalo jako rozhodující. Je to klíčový muž našeho týmu a už dlouho ukazuje proč. Jeho výkon mě potěšil. Je to můj gólman a je nejlepší. Nepochybuju o tom. Všichni mí hráči jsou nejlepší," prohlásil Zidane.

Ve středu čeká "Los Blancos" semifinále španělského Superpoháru proti Valencii, které se uskuteční v saúdskoarabské Džiddě. "Nejdřív si vychutnáme výhru proti Getafe a odpočineme si. Pak se začneme zabývat středou. Všechna čtyři mužstva mají stejné šance na vítězství," konstatoval Zidane.

Ve druhém semifinále se střetne další madridský celek Atlético s Barcelonou. Nový formát soutěže vyvrcholí v neděli 12. ledna finálovým duelem.