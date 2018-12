Ze Zbrojovky do Švédska. Brankář Melichárek se po sedmi letech vrátil do Malmö

před 1 hodinou

Brankář Dušan Melichárek se po sedmi letech vrátil do Malmö. Pětatřicetiletý fotbalista naposledy chytal za druholigové Brno, které s ním po nepovedeném podzimu rozvázalo smlouvu. Se švédským klubem Melichárek podepsal kontrakt do 31. prosince 2020.

Melichárek v Malmö během let 2008 až 2011 odchytal 42 soutěžních zápasů, předtím hrál v jiném švédském celku Mjällby. Po návratu do Česka rodák z Vyškova hájil branky Slovácka a Brna, krátce působil i v chorvatském Interu Zaprešič.

"Je to fantastický pocit. Nikdy by mě nenapadlo, že se sem ještě někdy vrátím. Když Malmö projevilo zájem, byl jsem opravdu šťastný. Probrali jsme jenom pár maličkostí a teď už je všechno hotové. Jsem za to moc rád," uvedl Melichárek v rozhovoru pro klubový web.