Že bych odešel z AS? To jsou spekulace. Pořád se chci v Římě prosadit, hlásí Schick

před 1 hodinou

Reprezentační útočník Patrik Schick se nechystá opustit AS Řím a zprávy italských médií o možném lednovém odchodu na hostování označil za spekulace. Dvaadvacetiletý fotbalista stále věří, že u "Giallorossi" dostane další příležitosti a prosadí se.

Schickovi se v této sezoně v AS Řím nedaří a v devíti soutěžních utkáních vstřelil jediný gól. I proto se v Itálii objevily informace o jeho možném hostování, například v Boloni, Parmě, Udine nebo londýnském Arsenalu. "To byly jenom spekulace, v hlavě nemám žádný odchod. Pořád si stojím za tím, že v Římě to chci dokázat a prosadit se tam," řekl Schick na dnešním setkání reprezentantů s novináři.

V minulém ligovém utkání s bývalým týmem Sampdorií Janov dostal šanci v základní sestavě AS na úkor hvězdného Edina Džeka a premiérovou brankou v ročníku pomohl k vítězství 4:1. "Samozřejmě jsem rád, že jsem teď dal první gól, a jsem si jistý, že ty další příležitosti ještě určitě přijdou," konstatoval Schick.

Na hřišti stále pociťuje, že mu schází větší herní vytížení. "Minuty mi chybí a furt to sám na sobě cítím, že bych potřeboval hrát víc, abych se dostal do nějaké ideálnější formy. Jsem rád, že se to teď nějakým způsobem rozjíždí, zvládli jsme zápas v Polsku (1:0), který byl těžký, a určitě nám to dodá sebevědomí do zápasu se Slovenskem," uvedl rodák z Prahy.

Vnímá, že v reprezentaci má při absenci útočníka Michaela Krmenčíka větší zodpovědnost. "Bohužel Krmelec se přivodil vážné zranění, to je mi líto. Nechci říct, že to přebírám, ale moc útočníků tady není. Furt musím nějak potvrzovat, že ten tým mám nějakým způsobem táhnout," prohlásil Schick.

Zatímco v Římě se spíše hledá, za národní tým vstřelil v posledních čtyřech zápasech dvě branky. "Myslím, že sebedůvěra byla od začátku stejná, akorát tady mi to padlo vždycky. Hrajeme tady trošičku jiným stylem než v klubu, je to také trošku o štěstí," přiznal bývalý hráč Sparty nebo Bohemians 1905.

"To není jenom pro mě důležité, ale obecně pro každého hráče je vždycky lepší, když cítí nějakou důvěru, že pro tým je důležitý a tým ho potřebuje. V klubu je to trochu složitější," doplnil Schick.

Odmítl, že by český tým byl v pondělním domácím utkání Ligy národů se Slovenskem favoritem. "Myslím, že ty šance asi budou pořád vyrovnané stejně jako na Slovensku, kde jsme vyhráli o gól (2:1) a hra byla vyrovnaná. Myslím, že tenhle zápas bude to samé. Samozřejmě chceme vyhrát derby, ale asi ten cíl je udržet se v té skupině B," uvedl Schick.