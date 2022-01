Křetínského West Ham měl připravenou rekordní sumu. Zatím je bez posil. O koho stojí?

Počkejte na následující dva týdny, sliboval v polovině ledna trenér David Moyes fanouškům. Odbýval tak záplavu dotazů na téma posil. Dodnes se ovšem na London Stadium neobjevila žádná nová tvář a do konce přestupového období už zbývají jen hodiny.

Poslední lednový den o půlnoci se přestupové okno v Premier League uzavře. Další posily budou moci kluby zapsat na soupisku až po sezoně. West Hamu se tak, stejně jako dalším klubům, rychle uzavírá příležitost vyzbrojit se na jarní část sezony.

West Ham stále shání především posilu do útoku. Trenér Moyes stojí ovšem jen o hráče, který bude dle jeho slov "opravdovou posilou", ne pouze rozšířením kádru. V posledních měsících skotský kouč několikrát přiznal, že jeho dvorní střelec Michail Antonio působil na hřišti unaveně a podobně kvalitního útočníka v týmu nemá.

O koho má tedy West Ham zájem?

Lingard i hvězda Leedsu

Produktivitu měl zvednout návrat ofenzivního záložníka Jesseho Lingarda, který je v Manchesteru United nespokojený a nejraději by z Old Trafford odešel ještě v zimě. Jenže Manchester jej nyní do West Hamu nechce pustit, aby neposiloval přímého konkurenta v tabulce. Pravděpodobnější tak je, že Lingard odejde na hostování nebo přestup do Newcastlu.

V posledních dnech Kladiváři usilovali také o brazilského křídelníka Raphinhu, který patří mezi opory Leedsu a v probíhající sezoně Premier League vstřelil osm branek a na dvě přihrál.

Klub spolumajitele Daniela Křetínského měl pro jednání připravenou částku dosahující 50 milionů liber (1,46 miliardy korun). Podle zákulisních informací ale nakonec k jednání ani nedošlo. Smlouvu má Raphinha až do léta 2024 a Leeds jej nechce prodávat bez ohledu na výši nabídky.

Často zmiňovaný je i Hugo Ekitike. Také v případě devatenáctiletého útočníka Remeše se ovšem West Ham potkal s rozhazovačným Newcastlem, který usiluje o několik hráčů současně, aby byl vyzbrojený na jarní boj o záchranu v Premier League.

Na rozdíl od Raphinhy je Ekitike na prodej, za mladého Francouze chce ovšem francouzský klub částku přesahující 30 milionů liber. Takový obnos nebyli ochotní vysázet na stůl ani bohatí majitelé Newcastlu.

Rekordní částka za Schicka?

Mezi spoustou potenciálních posil se opět objevilo jméno Patrika Schicka. Podle přestupového experta Deana Jonese je reálné, aby West Ham na poslední chvíli ulovil českého útočníka. Klub se dle něj snaží za každou cenu vyhnout situaci, že na jaro bude mít k dispozici pouze Antonia.

Schick ze spekulací víceméně zmizel už zkraje přestupového okna, kdy prohlásil, že v Leverkusenu je spokojený a neplánuje jej opouštět. "O Schickovi se proto moc nemluví, ale rozhodně zůstal na radaru West Hamu. Nebyl bych překvapený, kdyby ho nakonec koupili. Mají o něm spoustu detailních zpráv a jsou přesvědčení, že by to byl úspěšný přestup," řekl Jones pro portál GiveMeSport.

Šestadvacetiletý útočník v probíhajícím ročníku bundesligy vstřelil 18 gólů a je druhým nejlepším střelcem soutěže za Robertem Lewandowským. Cenovka by se ale podle webu Claret and Hugh mohla pohybovat až kolem 70 milionů liber (2 miliardy korun).

Nezdá se příliš pravděpodobné, že by takový megapřestup zrealizoval West Ham na poslední chvíli v zimním přestupovém okně. Schick by se tak stal suverénně nejdražší posilou v historii klubu a nejdražším hráčem letošní zimy.

V hledáčku londýnského klubu jsou také další útočníci, ať už je to opora Brightonu Leandro Trossard, jednadvacetiletý Senegalec Bamba Dieng z Marseille, Darwin Nunez z Benfiky nebo Gabriel Barbosa z brazilského Flamenga.

Hledá se i stoper

Druhá pozice, na kterou hledá Moyes posilu, je střední obránce. Dlouhodobě je zraněný stoper Angelo Ogbonna, zdravotní problémy měl i Kurt Zouma. Issa Diop zase nepodává úplně vyrovnané výkony.

Ani ve vyjednáváních o příchodu stopera zatím West Ham nebyl příliš úspěšný. Momentálně mezi vyhlédnuté hráče do obrany patří Chorvat Duje Caleta-Car z Marseille a Lloyd Kelly z Bournemouthu.

Z dostupných informací právě příchod pětadvacetiletého Calety-Cara je nyní nejpravděpodobnější. Server Transfermarkt pravděpodobnost příchodu v aktuálním přestupovém okně odhadl na 80 %. O jednáních informoval deník The Sun.