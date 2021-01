"Nemůžu se dočkat, až začnu hrát." Hašek odchází do druhé německé ligy

Fotbalista Martin Hašek se domluvil na angažmá v posledním celku druhé německé ligy Würzburgeru Kickers. Pětadvacetiletý záložník naposledy loni na jaře působil ve Spartě, s níž se soudí a podle nepravomocného verdiktu sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR má pražskému klubu zaplatit přes 21 milionů korun.

"Ani se nemůžu dočkat, až konečně začnu hrát. Chci se ve Würzburgu prosadit a s Kickers se zachránit ve druhé lize. Těším se na to, co mě tady v Německu čeká, protože to bude moje první zahraniční angažmá," řekl Hašek pro klubové stránky.

Würzburg, který v této sezoně ze 13 utkání získal pouhé čtyři body, si od bývalého reprezentanta do 21 let hodně slibuje. "Získáváme s ním další možnosti ve středu zálohy. Má výborný přehled ve hře i skvělé zakončení. Je velmi agilním a technicky vybaveným hráčem, kterého můžeme variabilně využít ve středu hřiště," uvedl sportovní ředitel Sebastian Schuppan. "Martin je dynamický, kreativní a technický záložník. Posílí nás a zvýší konkurenci v týmu," přidal trenér Kickers Bernhard Trares.

Hašek byl bez angažmá od loňského března, kdy podal jednostrannou výpověď ve Spartě. Po Letenských požadoval odškodné šest milionů korun kvůli tomu, že mu neumožnili vykonávat profesi. Podle Haškovy právní zástupkyně Markéty Vochosky Haindlové klub porušil předpisy FIFA, když ho nevrátil do A-týmu.

Sbor rozhodců FAČR ale Haškův nárok zamítl a v říjnu rozhodl, že hráč musí zaplatit Spartě 800 tisíc eur. Hašek i letenský klub se proti rozhodnutí odvolali. Sparta žádá plnou náhradu škody, která by měla činit dva miliony eur (téměř 53 milionů korun).

Rozhodčí senát bude o odvolání rozhodovat v novém složení pěti rozhodců, kteří se nezúčastnili řízení v prvním stupni. Ani tento verdikt nebude pravomocný, takže se Sparta i Hašek opět budou moci odvolat. V takovém případě by se kauza přesunula k mezinárodnímu tribunálu CAS.

✍️ Herzlich willkommen am Dallenberg, Martin Hašek! 🇨🇿 Der 25-jährige Tscheche verstärkt das FWK-Mittelfeld. "Ich kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Ich bin gespannt, was mich in Deutschland erwartet", freut sich der Offensivakteur. 👉 https://t.co/r6dIQmTuwP #WÜR2BURG pic.twitter.com/3p3xj72EiJ — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) January 5, 2021

Pokud by Hašek nakonec musel Spartě uhradit náhrady škody, podílel by se na tom podle předpisů Mezinárodní fotbalové federace FIFA nejen on, ale i jeho nový klub. Kvůli tomuto riziku od Haškova angažování v listopadu upustila například Opava, která o středopolaře projevila zájem.

Haškův spor se Spartou se táhne od konce ledna, kdy hráč odmítl odcestovat na soustředění do Španělska. O bývalého záložníka Bohemians 1905 se v té době ucházelo Maccabi Haifa, na jehož nabídku Letenští posléze přistoupili. Hašek se ale s izraelským klubem nedomluvil na platu.

Od té doby trénoval s rezervním týmem, ale po čase dal podle klubového webu Spartě ultimátum, aby byl vrácen do áčka. Vedení ho vyzvalo, aby v B-mužstvu nadále plnil uložené úkoly. Po další písemné komunikaci se Hašek 12. března nedostavil na trénink rezervy a podal jednostrannou výpověď.