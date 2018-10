Zákaz vstupu, nebo cesta do Osvětimi. Chelsea dá rasistickým fanouškům na výběr

před 38 minutami

Londýnský klub přišel s nápadem, jak převychovat problémové příznivce.

Londýn/Praha - Vedení londýnské Chelsea dá fotbalovým fanouškům, kteří budou usvědčeni z rasistického chování, na výběr, jak chtějí být potrestáni. Alternativou k zákazu vstupu na stadion bude návštěva bývalého nacistického koncentračního tábora v Osvětimi.

"Pokud jim jen vystavíte zákaz, nezměníte jejich chování. Naše nová politika jim dává šanci, aby si uvědomili, co udělali špatně, a jak zlepšit své chování," vysvětlil šéf klubu Bruce Buck. "Dřív jsme jim mohli zakázat vstup až na tři roky. Teď jim říkáme: Udělali jsi něco špatně a máš možnost volby."

Chelsea má s fanoušky dlouhodobě problém, především pak ve vztahu k největšímu rivalovi z Tottenhamu, jenž má širokou bázi příznivců židovského vyznání. Majitel "Blues" Roman Abramovič se přitom také hlásí k židovskému náboženství.

V dubnu se delegace Chelsea připojila v Osvětimi k tradičnímu Pochodu živých (každoročně pořádaný 3,5 kilometrový pochod v Den památky holocaustu). V červnu pak koncentrační tábor, v němž bylo za druhé světové války nacisty zavražděno na 1,3 milionu lidí, navštívila skupina 150 fanoušků Chelsea a zástupci vedení.

"Výpravy do Osvětimi byly opravdu důležité a účinné a chceme v nich pokračovat, stejně jako v dalších krocích, které fanoušky ovlivní. Chceme přesvědčit i ostatní kluby, aby podnikly své vlastní věci a zničili jsme společně to, co je opravdovým problémem," dodal Buck.