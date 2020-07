Miliony za Součka nerozházíme, slibuje Havlíčkův Brod. Zkusí vychovat další hvězdy

Slovan Havlíčkův Brod vyhlíží nečekanou a pořádně tučnou finanční injekci. Slavia mateřskému klubu Tomáše Součka pošle deset procent z přestupu hvězdného záložníka do West Hamu United. V divizním celku už plánují, jak s téměř 43 miliony korun naloží. A chtějí být opatrní.

Klub z Vysočiny si užívá příjemné chvíle slávy, zároveň chce ale stát nohama pevně na zemi. Na to, co jejich odchovanec Souček, který do Slavie odcházel v ve svých dvanácti letech, jsou v Havlíčkově Brodě oprávněné hrdí.

"Tomášovi to strašně přejeme, jde o vzor fotbalového profesionála a hodného kluka se správně nastaveným myšlením," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz předseda Slovanu Pavel Mazánek mladší.

Jak v klubu sledujete skvěle rozjetou kariéru Tomáše Součka a co tomu říkáte?

Samozřejmě sledujeme a jsme na něj pyšní. Kdo by nebyl, vždyť jde o našeho odchovance. Z Havlíčkova Brodu se dostat do Premier League, to je velká věc a pochopitelně se to v klubu i v kabině probírá hodně.

Řekl byste před několika lety, že by Tomáš mohl takhle působivě výkonnostně vyrůst?

Nemyslím si, že by tohle kdokoli čekal. Podle mě to nečekal ani on sám. Ale podle toho, jak Tomáše známe, jak to má nastavené v hlavě, tak si myslím, že si to obrovsky zaslouží.

Jak ho tedy znáte?

Jako fotbalistu ho asi nemusím popisovat, to všichni víme. A jako člověk je to strašně hodný kluk s velmi dobrým nastavením vůči okolnímu prostředí. Má myšlení, jaké by podle mě přesně měl mít profesionální fotbalista, nebo lépe řečeno člověk, který má motivaci stát se profesionálním fotbalistou.

Po půl sezoně ve West Hamu už se čile spekuluje o tom, že by Tomáš mohl brzy přestoupit ještě do většího klubu, vyjádřil se tak i kouč Slavie Jindřich Trpišovský, který to bere za hotovou věc. Souhlasíte s jeho předpovědí?

Nemyslím si, že bych to mohl úplně zasvěceně komentovat tady z Havlíčkova Brodu, člověk do toho velkého fotbalu úplně nevidí. Ale osobně si myslím, že ano. Ten potenciál tam vidím, dokážu si to představit a mám za to, že do určitých týmů by se jeho hra vyloženě hodila.

Do kterých například?

Já bych mu přál svoji srdcovku a to je Arsenal. Tam ho vidím.

Vy osobně jste jeho fotbalové začátky v Havlíčkově Brodě zažil?

Nezažil. Já ho poznal až jako kluka, který už je ve Slavii a který se za námi přijel podívat, kdykoli měl čas.

Jezdí dodnes?

Do města určitě, protože tady má rodinu. A když mu pracovní povinnosti dovolí, zastaví se i u nás na stadionu. S některými kluky z týmu, s nimiž tady ve Slovanu začínal, je pořád v úzkém kontaktu.

Dostanete deset procent z přestupové částky, tedy nějakých 43 milionů korun. Už dorazily?

Ještě ne. Já si myslím, že peníze ještě nedostala ani Slavia, tím pádem ani Slovan.

Máte už promyšlené, na co peníze využijete? V médiích se hojně objevovala informace, že byste s nimi pokryli provoz na deset let…

To ano, ale pro nás to jsou každopádně investiční peníze, nikoli provozní. Je to nečekaná injekce, peníze navíc, s nimiž nikdo nepočítal. Až jak se přestup blížil, začali jsme se o tom v klubu samozřejmě bavit. Peníze použijeme na zlepšení infrastruktury klubu, ať už to je vybudování mládežnického tréninkového centra nebo dostavení a rekonstrukce kabin.

Nedohraný ročník divize se vám moc nevydařil, byli jste po podzimu třetí od konce s devíti body na kontě. Mohou peníze pomoci i k větším ambicím? Chtěli byste do třetí ligy?

To je právě spojené s kvalitou areálu a s infrastrukturou. Jsme menší klub, který má šestnáct týmů a jen dvě hřiště. Nestačí to. Naše týmy jsou proto často nuceny jezdit trénovat jinam, čímž klub tím ztrácí atraktivitu pro začínající fotbalisty i případné posily. S kvalitním zázemím přijde širší hráčská základna, což v důsledku bude znamenat kvalitnější hráče, které si chceme vychovávat do našeho prvního týmu.

Co se týče postupových ambicí, nikdo by se tomu asi nebránil, ale nechceme to brát tak, že teď máme peníze, tak je rozházíme, nakoupíme hotové hráče, abychom šli rychle nahoru. To v žádném případě. Když postup, tak neříkám vyloženě s odchovanci, ale určitě s osou týmu, která bude brodská. Nic, co by se dělalo skokově a zbrkle.

Odstrašujících případů je koneckonců dost. Klubů, které díky penězům rychle vyletěly nahoru, ale po pár letech zažily ještě rychlejší pád třeba někam do okresního přeboru…

Přesně tak. Pokud k tomu nezaložíme odpovídající mládežnickou základnu, nemá to smysl. Chceme postupně vybudovat zdravé kořeny, áčko by měla být jen třešnička na dortu. Ambice by tam byly. Když se všechno povede tak, jak máme naplánované, tak areál tady třetiligový bude. Ale nechceme to tlačit na sílu, chceme postupné kroky.

Určitě se o vás teď víc mluví. Už se to nějak projevuje na zájmu sponzorů?

V tuhle chvíli je brzy na nějaké soudy. Sponzoři, které máme nasmlouvané dopředu, nás samozřejmě podporují dál. Ale jak se to vyvine, jestli se to projeví kladným nebo záporným způsobem, to skutečně nevím. Může to být dobré, protože jsme teď vidět. Na druhou stranu si můžou říct, že peníze které nám dávali, teď nepotřebujeme. Uvidíme.