Manchesteru vzdorovali téměř sto minut. West Ham vypadl z FA Cupu po prodloužení

Etiopanka Gudaf Tsegayová zaběhla na atletickém mítinku v Liévin halový světový rekord na 1500 metrů. Z dosavadního maxima krajanky Genzebe Dibabaové z roku 2014 ubrala přes dvě sekundy.

Rekordní tabulky přepsal při prvním startu v sezoně i dvacetiletý norský talent Jakob Ingebrigtsen, který na stejné trati vytvořil halový evropský rekord časem 3:31,80 minuty. O sekundu a půl překonal výkon Španěla Andrése Manuela Díaze z roku 1999.

V historických tabulkách se dvojnásobný mistr Evropy pod širým nebem zařadil na páté místo. Za světovým rekordem Etiopana Samuela Tefery zaostal Ingebrigsten o 76 setin. Rychleji než norský mladík v minulosti běželi už jen legendární Maročan Hicham El Guerrouj a další Etiopané Yomif Kejelcha a Haile Gebrselassie.

Skvělý běžecký výkon předvedl i na tříkilometrové trati Getnet Wale z Etiopie. Ingebrigtsenův vrstevník se časem 7:24,98 zařadil na druhé místo halové historie. Od 23 let starého světového rekordu Keňana Daniela Komena ho dělilo jen osm setin.

Za očekáváním zůstala soutěž tyčkařů s hvězdami Armandem Duplantisem a Renaudem Lavilleniem, kteří už letos překonali šest metrů. Švédský světový rekordman absolvoval jen dva skoky a k vítězství mu stačilo 586 centimetrů. Po svém druhém pokusu opustil sektor s grimasou ve tváři a už nepokračoval. Druhý skončil Američan Christopher Nilsen, který rovněž zdolal 586 cm, ale měl horší zápis. Lavillenie se musel na domácí půdě spokojit s výkonem 580 cm a třetím místem.

Halový atletický mítink World Indoor Tour v Liévin:

Muži:

60 m: 1. Jacobs (It.) 6,54, 60 m př.: 1. Holloway (USA) 7,32, 800 m: 1. Giles (Brit.) 1:45,49, 1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:31,80 - halový evropský rekord, 3000 m: 1. Wale (Et.) 7:24,98, tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 586, 2. Nilsen (USA) 586, 3. Lavillenie (Fr.) 580, dálka: 1. Echevarria (Kuba) 825, 2. Tentoglu (Řec.) 821, trojskok: 1. Zango (Burkina Faso) 17,82.

Ženy:

60 m: 1. Oliverová (USA) 7,10, 60 m př.: 1. Visserová (Niz.) 7,91, 2. Clemonsová (USA) 7,91, 3. Neziriová (Fin.) 7,91, 1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 3:53,09 - halový světový rekord, 2. Muirová (Brit.) 3:59,58, 3000 m: 1. Hailuová (Et.) 8:32,55, 2. Hassanová (Niz.) 8:33,62, 3. Chepkoechová (Keňa) 8:34,21, tyč: 1. Bradshawová (Brit.) 473, 2. Stefanidiová (Řec.) 463, 3. Žuková (Běl.) 463.