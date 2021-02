West Ham - Tottenham. Kladiváři chtějí zpět mezi nejlepší čtyřku

Závěrečnou disciplínu světového šampionátu lyžařů v Cortině d'Ampezzo slalom vede po prvním kole nečekaně Rakušan Adrian Pertl. Se ztrátou 14 setin sekundy je druhý Ital Alex Vinatzer a ze třetí příčky zaútočí Nor Sebastian Voss-Solevaag. Z trojice Čechů se do cíle dostal jen Ondřej Berndt a patří mu 27. místo, Kryštof Krýzl a Jan Zabystřan chybovali.

Druhé kolo začne ve 13:30 a oproti zvyklostem pojede v obráceném pořadí jen první patnáctka místo tradičních 30 závodníků. Změna pravidla kvůli měknoucí trati se dotkla i Berndta, jenž ztrácí na Pertla dvě a půl sekundy. "Konečně se mi podařilo dostat se do třicítky a zrovna na dnešní závod dají otáčet jen první patnáctku. To je smůla, ale musíme se s tím smířit," řekl České televizi.

Spokojený byl Berndt s tím, že se dostal do cíle. "Ale potom, co jsem dojel a viděl, že ostatní kluci jezdí docela rychle, tak to šlo víc pustit a dostat o vteřinu míň," dodal.