West Ham - Tottenham 2:0. Kladiváři udeřili opět v úvodu poločasu

Tottenham zažívá zvláštní sezonu. Na konci té minulé to vypadalo, že čas Joseho Mourinha už je minulostí a zkušený kouče nemá týmu co přinést. V úvodu tohoto ročníku ale především díky útočnému duu Kane - Son a pevné obraně překvapovali Spurs všechny odborníky. Od prosincové porážky na Anfieldu však Kohouti upadli do průměru a nedaří se jim vybřednout. Nachází se až na deváté příčce šest bodů za West Hamem. Z posledních pěti duelů severolondýnský celek prohrál hned čtyři. Nutno ale podotknout, že hráli s Liverpoolem, Chelsea nebo Manchesterem City. I tak by dnes chtěli konečně uspět i s kvalitním soupeřem.