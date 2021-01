West Ham s obří ztrátou prodává kanonýra. Mezi spekulacemi o náhradě je i Hložek

Sebastien Haller míří do fotbalového Ajaxu Amsterdam. Anglický West Ham za svého útočníka dostane 20 milionů liber. Před pouhým rokem a půl přitom londýnský klub reprezentanta Pobřeží slonoviny kupoval z německého Frankfurtu za 45 milionů. Šlo o největší výdaj na přestup v dějinách Kladivářů.

V minulých dnech dohodnutý transfer je důkazem, že se Hammers nenacházejí v ideální finanční situaci. Tým přitom po slibném vstupu do sezony potřebuje posílit na více postech.

Pozice hrotového útočníka se po Hallerově odchodu stává ještě výraznější prioritou. Manažer David Moyes má teď k dispozici v podstatě jenom Michaila Antonia, který se sotva vylízal ze zranění stehenního svalu.

V zákulisí se spekuluje o celé řadě jmen, spíše zbožným přáním fanoušků než čímkoli reálným je příchod Oliviera Girouda z Chelsea.

Čtyřiatřicetiletý Francouz, kterému v létě na Stamford Bridge končí smlouva, byl s odchodem spojován dlouhé roky, na podzim ale Blues svými góly několikrát zachránil a vysloužil si důvěru kouče Franka Lamparda.

"Manažer David Moyes i majitelé West Hamu David Sullivan a David Gold jsou obrovskými fanoušky Girouda. Zájem tam určitě je," napsal dobře informovaný twitterový účet a současně specializovaný podcast ExWHUemployee (v překladu bývalý zaměstnanec West Hamu United).

Terčem Kladivářů by údajně mohl být i Belgičan Christian Benteke z Crystal Palace. Skloňuje se rovněž jméno osmnáctiletého klenotu pražské Sparty Adama Hložka, u něj se ale vzhledem k dlouhé rekonvalescenci po zranění očekávají případné přestupové námluvy až v létě.

Moyes by se nebránil návratu rakouské hvězdy Marka Arnautovice z čínské Šanghaje, u něj však budou největší překážkou obří platové požadavky. V médiích padají i jména Joshe Kinga z Bournemouthu, Moussy Dembéleho z Lyonu nebo Arkadiusze Milika z Neapole.

West Ham už měl dokonce podat konkrétní nabídku na ekvádorské zázračné dítě Moisese Caiceda, o kterého dlouhodobě usiluje Manchester United. Ten si ale v týdnu přivedl jiného mladíka, Amada Dialla z Atalanty Bergamo.

Moyes by také potřeboval posílit záložní řadu. V jejím středu prakticky nemá kdo zastoupit Declana Ricea a Tomáše Součka.

"Je to pravda, navíc kdyby Declan odešel do Chelsea, nemáme náhradu. Mark Noble hraje trochu na jiné pozici. Strašně by se mi u nás líbil Alex Král. V klubu se na něj už ptali," řekl deníku Aktuálně.cz obránce Kladivářů Vladimír Coufal.

Na pozici tvořivého ofenzivního záložníka by se West Hamu posila hodila také. Mezi fanoušky Clarets and Blues rezonuje především jméno Dána Christiana Eriksena, který se po odchodu z Tottenhamu příliš neprosazuje v dresu italského AC Milán.

Bude zajímavé sledovat, jak východolondýnský klub naloží s penězi získanými za Hallera. Nejdražší posila v historii Hammers se nyní stala také nejdražší posilou v dějinách Ajaxu Amsterdam.

Šestadvacetiletý francouzský rodák odehrál za Hammers 50 utkání ve všech soutěžích a vstřelil 14 branek.

V polovině prosince nadchl proti Crystal Palace výstavním gólem nůžkami po centru Coufala, většinou ale fanoušky provokoval vizuálně laxním herním projevem, ostře kontrastujícím s energickým stylem útočníka číslo 1 Michaila Antonia. Jeho zastánci zase poukazovali na to, že klub neumí správně využít Hallerovy přednosti.