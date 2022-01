West Ham potopila katastrofální obrana. Moyes slibuje posily, ale času už moc nemá

Zhruba hodinu a půl byl v pondělí odpoledne přerušený provoz na části linky metra C v centru Prahy. Důvodem byl pád ženy do kolejiště. Mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání zavedl dopravní podnik náhradní autobusovou dopravu. Ve zbývajících částech trasy C jezdilo metro normálně. Zhruba od 16:20 je linka opět v provozu celá, vyplývá z údajů na webu pražského dopravního podniku.

Souprava metra srazila člověka ve stanici I. P. Pavlova kolem 14:45. Mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová uvedla, že 24letá žena utrpěla úraz hlavy, musela být uvedena do umělého spánku a sanitka ji převezla na anesteziologicko-resuscitační oddělení vinohradské nemocnice.

Po dobu přerušení provozu byla zavedena náhradní autobusová doprava XC mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Dopravní podnik také navýšil kapacitu povrchové dopravy úpravou trasy tramvajové linky číslo 6, která jezdila ze zastávky Pod Karlovem na konečnou Vozovna Pankrác.