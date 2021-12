West Ham nezvládl vánoční přestřelku. Se Southamptonem prohrál 2:3

Fotbalisté West Hamu s Vladimírem Coufalem a Tomášem Součkem v sestavě podlehli doma Southamptonu 2:3 a v anglické lize potřetí za sebou nevyhráli. Hráči Manchesteru City porazili Leicester 6:3 a neúplnou tabulku vedou o šest bodů před Liverpoolem.

Southampton otevřel skóre na Olympijském stadionu v Londýně v osmé minutě zásluhou Elyounoussiho. Krátce po změně stran vyrovnal jamajský reprezentant Antonio, jenž nastoupil od začátku druhého poločasu.

Vedení vrátil hostům kapitán Ward-Prowse z pokutového kopu, za domácí se trefil Benrahma. První vítězství "Svatých" po šesti kolech zařídil Bednarek. "Kladiváři" nevyhráli šesté z posledních sedmi kol a klesli na šestou pozici.

"Začátek byl špatný. Ve druhé půli to bylo lepší. Dvakrát jsme se dokázali do zápasu vrátit. Pak jsme jim ale dovolili gól ze standardky. Neměli jsme svůj den," uvedl pro klubový web kouč West Hamu David Moyes. Celý zápas strávil mezi domácími náhradníky český záložník Alex Král, který od zářijového příchodu do londýnského klubu stále čeka na debut v anglické lize.

Manchester City si proti Leicesteru vypracoval čtyřbrankový náskok během úvodních 25 minut, kdy se trefili De Bruyne, Mahriz z penalty, Gündogan a Sterling z pokutového kopu. Jenže během 55. až 66. minuty se "Lišky" dostaly na dostřel. O jejich branky se postarali Maddison, Lookman a Iheanacho. Uklidnění přinesl sedminásobným mistrům Anglie Laporte, v závěru se prosadil opět Sterling.

Oba týmy se postaraly o gólově nejbohatší zápas v historii Premier League na tzv. Boxing day (druhý svátek vánoční). "Byla to jízda jako na horské dráze. Všichni se bavili. Bylo důležité prodloužit naši vítěznou sérii. Teď si odpočineme, protože za tři dny nás čeká Brentford," citoval web "Citizens" trenéra Pepa Guardiolu.

Aston Villa se v duelu s Chelsea kvůli nákaze koronavirem musela obejít bez trenéra Gerrarda. Celek z Birminghamu se ujal vedení v 28. minutě po vlastní brance Jamese, ale o šest minut později hosté srovnali z penalty díky Jorginhovi. Obrat dokonal po přestávce střídající Lukaku. Konečný výsledek stanovil v nastavení znovu z pokutového kopu Jorginho.

O triumfu Tottenhamu v londýnském derby nad Crystal Palace rozhodli v rozmezí 32. až 35. minuty Kane a Lucas Moura. Hosté hráli od 37. minuty bez vyloučeného útočníka Zahy. Plný bodový zisk domácích stvrdil po přestávce Son Hung-min.

"Kohouti" pod vedením trenéra Conteho neprohráli ani šesté kolo, vyhráli čtvrté z posledních pěti a jsou pátí. Na čtvrtý Arsenal, který drží poslední příčku znamenající start v Lize mistrů, ztrácí šest bodů, odehráli však o tři duely méně.

Čtvrté ligové vítězství Arsenalu v řadě zařídil v Norwichi dvěma góly Saka, mezi střelce se zapsali i Tierney, z penalty Lacazette a v nastavení střídající Smith Rowe. Jednadvacetiletý Smith Rowe se stal druhým hráčem v dějinách "Kanonýrů", který se gólově prosadil ve třech po sobě jdoucích ligových zápasech, do nichž naskočil z pozice náhradníka. Totéž se před ním povedlo pouze Tomáši Rosickému. "Kanárci" prohráli čtvrté kolo po sobě a zůstali poslední.

Tři zápasy 19. kola Liverpool - Leeds, Wolverhampton - Watford a Burnley - Everton byly kvůli koronaviru odloženy.

Anglická fotbalová liga - 19. kolo:

Manchester City - Leicester 6:3 (25. z pen. a 87. Sterling, 5. De Bruyne, 14. Mahriz z pen., 21. Gündogan, 69. Laporte - 55. Maddison, 59. Lookman, 66. Iheanacho), Norwich - Arsenal 0:5 (6. a 67. Saka, 44. Tierney, 84. Lacazette z pen., 90.+1 Smith Rowe), West Ham United - Southampton 2:3 (49. Antonio, 64. Benrahma - 8. Elyounoussi, 61. Ward-Prowse z pen., 70. Bednarek), Tottenham - Crystal Palace 3:0 (32. Kane, 35. Lucas Moura, 74. Son Hung-min), Aston Villa - Chelsea 1:3 (28. vlastní James - 34. a 90.+3 Jorginho obě z pen., 56. Lukaku),

21:00 Brighton - Brentford.

Tabulka: