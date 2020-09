West Ham - Newcastle. Souček začíná novou sezonu Premier League v základní sestavě

Hammers, jak se v originále West Hamu přezdívá, neprožili minulý rok příliš dobrou sezonu. Až do posledních kol se strachovali o záchranu, přestože co se týče jmen, disponují kvalitním kádrem. Jenže pár vysloužilých zahraničních jmen úspěch nezaručuje. Nakonec tak londýnský celek skončil na šestnáctém místě, tedy dvě místa nad sestupovou zónou. Na první sestupující tým měl náskok pouhých pěti bodů. Pozitivní zprávou pro ně ale, že díky záchraně mohli aktivovat opci na Tomáše Součka. Český záložník, který ve West Hamu oficiálně na jaře hostoval, se tak stal oficiálně hráčem týmu. A zároveň zatím jedinou posilou. Jestli to bude stačit na lepší výsledek než loni, na to nám odpoví až čas.