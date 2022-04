West Ham musí zvedat platy. I Součkovi. Kolem už krouží bohatí Saúdové

Fotbalový West Ham v závěru sezony usiluje o vítězství v Evropské lize a znovu se snaží o umístění v horní třetině tabulky anglické Premier League. Dramatický boj se ale podle řady náznaků odehrává také v zákulisí východolondýnského klubu. Manažeru Davidu Moyesovi hrozí odchody opor.

Anglická média v posledních dnech zpochybňují budoucnost Tomáše Součka v dresu Hammers. Píše se o pnutí mezi českým záložníkem a manažerem Davidem Moyesem, jehož příčinou mají být rozdílné pohledy na navýšení platových podmínek chystané nové smlouvy.

První snaha o prodloužení stávajícího kontraktu platného do léta 2024, která probíhala v lednu, skončila nezdarem.

Druhé kolo vyjednávání je v plánu po sezoně a například insiderský blog Claret and Hugh předpovídá, že bude složité a tvrdé.

"Moyes v první fázi nabídl Součkovi jen minimální navýšení. Mezi hráčem a manažerem tak vznikla určitá tenze, jelikož Moyes si nemyslí, že by aktuální Součkovy výkony ospravedlňovaly prudký nárůst mzdy," napsal web, a dokonce citoval "zdroj blízký klubu".

Podle něj si je Souček vědom problému a bude prý velmi zajímavé sledovat, co se stane, pokud na českého záložníka přijdou nabídky od jiných klubů zejména z Premier League.

Souček v aktuální sezoně sice zaostává za svými skvělými výkony z minulého ročníku, je méně výrazný směrem dopředu, dává méně gólů. I podle nezávislých odborníků a fanoušků je ovšem zásadní příčinou změna taktiky.

Moyes už Součka nepouští tolik kupředu a často preferuje větší ofenzivní zapojení Čechova středového partnera a kapitána Declana Rice.

Navzdory nižšímu přísunu gólů je šestadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu nadále nepostradatelnou součástí Kladivářů.

Moyes k němu evidentně chová nezlomnou důvěru, sestavu si nedokáže představit bez něj. Součka nešetří, nestřídá a nedávno v rozhovoru pro renomovaný The Athletic znovu vyzdvihoval, jak klíčovými postavami byli Souček a jeho krajan Vladimír Coufal pro aktuální renesanci klubu, která z West Hamu udělala jeden z nejhladovějších a nejlépe fyzicky disponovaných týmů současné Anglie.

"Máme teď mnohem lepší mentalitu. A musím říct, že změnu nastartovali dva čeští kluci. Přinesli něco senzačního, upřímně, museli jsme začít zamykat areál, aby tady nemohli být i v noci. I hráči, kteří byli dobrými profesionály, se díky nim stali ještě lepšími," chválil Moyes.

Finance jsou ale ve West Hamu citlivou záležitostí, obzvlášť po únorové kauze stopera Kurta Zoumy.

Francouzská posila z Chelsea dostala za trápení své kočky od klubu pokutu 250 tisíc liber. Mělo jít o dva týdenní platy, na veřejnost se tak dostala informace o tom, že je Zouma nejlépe placeným hráčem týmu.

Anglická média referovala o tom, že výše jeho platu některé spoluhráče "rozzuřila".

Vždyť hvězdný Rice dostává jen polovinu, 62 tisíc liber, a novou smlouvu se zatím zdráhá podepsat. Jarrod Bowen, další osobnost, bere týdně 80 tisíc a forvard Michail Antonio po podepsání nové smlouvy cca 100 tisíc liber.

Plat českých hráčů ve West Hamu je odhadován přibližně na 50 tisíc liber týdně pro Tomáše Součka, 27 tisíc pro Vladimíra Coufala a o tři tisícovky méně pro Alexe Krále.

Magazín 90min. rovněž citoval "zdroje blízké klubu". Napsal, že Souček je v kabině velmi populární, ceněný a vícero spoluhráčů nechápe liknavost klubu při vylepšování jeho smlouvy.

Podobně to vidí i většina fanoušků, kteří si po podzimním příchodu českého miliardáře Daniela Křetínského do vlastnické struktury klubu slibovali posílení kádru i finanční injekce právě pro udržení opor.

Zouma se sice stal vysněnou posilou, ale také pověstnou spouští, která legitimizuje nároky dalších hráčů na mnohem větší peníze. Moyes teď bude muset chtě nechtě zvyšovat oporám platy, pokud o ně nechce přijít. Kolem už totiž krouží mocní a bohatí zájemci.

Například ten nejbohatší z nich, kontroverzními saúdskými miliardami oživený Newcastle, který po pohodlné záchraně tragicky rozjeté sezony bude chtít udělat další krok mezi nejambicióznější kluby Premier League.

Ten si dělá zálusk především na rozjetého Bowena, nebylo by ale žádným překvapením, kdyby právě The Magpies byli jedním ze dvou zmiňovaných a zatím tajných anglických zájemců o Součkovy služby.

"Souček nesporně budí zájem, nejméně dva kluby Premier League zvažují nabídku. Je ale stále možné, že český fotbalista prodlouží kontrakt ve West Hamu. Musí však dostat smlouvu, která bude lépe reflektovat jeho přínos," napsal web 90min.

Výchozí pozice před vyjednáváním o nových kontraktech může výrazně proměnit úspěch West Hamu v Evropské lize, v níž jsou už v semifinále. Pokud by Kladiváři celou soutěž vyhráli, kvalifikovali by se totiž přímo do základní skupiny lukrativní Ligy mistrů.